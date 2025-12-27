رئيس بلدية سابق في لبنان لقى حتفه.. سقط من الطابق الرابع

توفي رئيس بلدية المرج السابق ناظم ديب ، جراء سقوطه من الطابق الرابع في بلدة المرج البقاعية، حسب مندوبة " ".

وقد نقل جثمانه إلى ، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات اللازمة، ويصلى على جثمانه غدا في بلدته.