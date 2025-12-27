تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
رئيس بلدية سابق في لبنان لقى حتفه.. سقط من الطابق الرابع
Lebanon 24
27-12-2025
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي رئيس بلدية المرج السابق ناظم ديب
يوسف صالح
، جراء سقوطه من الطابق الرابع في بلدة المرج البقاعية، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وقد نقل جثمانه إلى
مستشفى شتورا
، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات اللازمة، ويصلى على جثمانه غدا في بلدته.
