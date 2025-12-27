داخل أحد الخنادق في لبنان.. سقوط سيارة بداخلها امرأة

انقلبت سيارة مساء اليوم، وعلى متنها امرأة داخل أحد الخنادق على طريق ، ما أدى إلى إصابتها بجروح ورضوض، حسب مندوبة " ".

وعملت فرق الإسعاف على نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.