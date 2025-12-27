أساتذة الجامعة اللبنانية: العودة للتدريس والامتحانات بعد العطلة الرسمية

أصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ، بيانًا أكدت فيه متابعتها الحثيثة لمطالب الأساتذة، وعلى رأسها ملف التفرّغ، لما له من أهمية قصوى للجامعة وضرورة إنصاف الزملاء المتعاقدين بالساعة، الذين قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات في الخدمة.



وشدّدت الرابطة على أنها الجهة النقابية الشرعية الوحيدة الممثلة للأساتذة، والتي تمتلك الحق الحصري لاتخاذ أي قرار يتعلق بالجامعة، بما في ذلك الإضراب أو توقيف الأعمال الأكاديمية بمختلف أشكالها.



وأضاف البيان أن الإضراب الذي أعلن في 23/12/2025 من قبل بعض الأساتذة المتعاقدين بالساعة صادر عن جهة غير قانونية، وبالتالي فهو غير ملزم للأساتذة، مشيرًا إلى أن الأعمال الأكاديمية من تدريس وامتحانات ستُستأنف بعد انتهاء العطلة الرسمية المعلنة من .



وختمت الهيئة بيانها بتوجيه التهاني للأهالي والأساتذة والأكاديميين بـ الأعياد المجيدة، متمنيةً لهم عامًا جديدًا ملؤه السلام والأمن والازدهار.

