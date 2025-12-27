تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أبناء شهداء الجيش اللبناني يحيون احتفالين موسيقيين في أستراليا

Lebanon 24
27-12-2025 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1460699-639024678353817766.png
Doc-P-1460699-639024678353817766.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ وفد من أبناء شهداء الجيش اللبناني، بالتعاون مع أوركسترا InArte الشبابية الإيطالية، زيارة إلى فكتوريا الأسترالية لإحياء احتفالين موسيقيين في كلٍّ من سيدني وملبورن.

وترأست الوفد اللبناني رئيسة "مؤسسة الشهيد في الجيش اللبناني المقدم الشهيد صبحي عاقوري"، ليا عاقوري، بمشاركة ممثل قيادة الجيش، العميد الركن جهاد مرعي.

ويشارك في الأمسية الموسيقية الغنائية نحو عشرة من أبناء شهداء الجيش اللبناني، ويُقام الاحتفال الأول يوم السبت المقبل في قاعة مارون في ملبورن، برعاية راعي الأبرشية المارونية في أستراليا، المطران أنطوان – شربل طربيه.

وأشرف على تنظيم زيارة ملبورن خادم رعية سيدة لبنان المارونية، الأب ريشارد جبور، بمؤازرة لجنة من المتطوعين تضم جوزيف الذوقي.

ومن المقرّر أن يجري الوفد اللبناني – الإيطالي سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا، على أن تبدأ زيارته إلى سيدني في 4 كانون الثاني المقبل، حيث نُظّمت الزيارة برئاسة المطران طربيه، وبالشراكة مع مؤسسة Steps of Hope.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
دخول البابا لاوون إلى منصة الإستقبال الرسمية على وقع موسيقى الجيش اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء ممارسة الرياضة.. دبابير أنهت حياة رجل وابنه
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "The Right Path" تحيي قداسًا سنويًا عن روح بشير الجميل وشهداء المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 23:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الجيش اللبناني

قيادة الجيش

الإيطالية

المارونية

الأسترالي

اللبنانية

أشرف على

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2025-12-27
Lebanon24
15:58 | 2025-12-27
Lebanon24
15:52 | 2025-12-27
Lebanon24
15:30 | 2025-12-27
Lebanon24
15:11 | 2025-12-27
Lebanon24
15:00 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24