أبناء شهداء الجيش اللبناني يحيون احتفالين موسيقيين في أستراليا

بدأ وفد من أبناء ، بالتعاون مع أوركسترا InArte الشبابية ، زيارة إلى فكتوريا الأسترالية لإحياء احتفالين موسيقيين في كلٍّ من سيدني وملبورن.



وترأست الوفد اللبناني رئيسة "مؤسسة الشهيد في الجيش اللبناني المقدم الشهيد صبحي عاقوري"، ليا عاقوري، بمشاركة ممثل ، العميد الركن جهاد مرعي.



ويشارك في الأمسية الموسيقية الغنائية نحو عشرة من أبناء شهداء الجيش اللبناني، ويُقام الاحتفال الأول يوم السبت المقبل في قاعة مارون في ملبورن، برعاية راعي الأبرشية في أستراليا، المطران أنطوان – شربل طربيه.



وأشرف على تنظيم زيارة ملبورن خادم رعية سيدة المارونية، الأب ريشارد جبور، بمؤازرة لجنة من المتطوعين تضم جوزيف الذوقي.



ومن المقرّر أن يجري الوفد اللبناني – سلسلة لقاءات مع أبناء الجالية في أستراليا، على أن تبدأ زيارته إلى سيدني في 4 كانون الثاني المقبل، حيث نُظّمت الزيارة برئاسة المطران طربيه، وبالشراكة مع مؤسسة Steps of Hope.

