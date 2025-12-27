تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

متعاقدو اللبنانية للمتفرغين: شرعيتنا تمثيلية وسنواصل التحرك

Lebanon 24
27-12-2025 | 14:48
Doc-P-1460706-639024689819044404.png
ردت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية على البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وقالت في بيان: "إنّ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة هي لجنة شرعية ومشروعة، نشأت نتيجة تقاعس مزمن عن الدفاع الفعلي عن حقوق شريحة واسعة من أساتذة الجامعة، ولم تأتِ يومًا في مواجهة أحد، بل لسدّ فراغ تمثيلي حقيقي استمرّ سنوات طويلة. وتستمدّ اللجنة شرعيتها من كونها منتخبة ديمقراطيًا من قبل الأساتذة المتعاقدين بالساعة وفق أعلى معايير التمثيل، وهي تمثّل فئة تتجاوز عددًا ووزنًا الشريحة التي تمثلها الرابطة بأضعاف، كما تمثّل الشريحة الأكثر تضررًا، والأكثر انتظارًا لإنصاف طال أمده".

أضافت: "إنّ محاولة حصر مفهوم الشرعية بالقانون الإداري الضيّق، وتجاهل الشرعية النقابية والتمثيلية، لا تعكس واقع الجامعة ولا طبيعة النضال النقابي، إذ إنّ المشروعية المستمدة من تمثيل الإرادة الجماعية للأساتذة المتعاقدين تسبق أي توصيف شكلي آخر، ولا تتناقض معه. وإنّ لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة حظيت باعتراف عملي ورسمي من جميع المرجعيات المعنية بملف الجامعة اللبنانية، من رئاسة الجامعة، إلى وزارة التربية والتعليم العالي، إلى رئاسة الحكومة، وصولًا إلى فخامة رئيس الجمهورية، الذين استقبلوا اللجنة وتعاملوا معها بوصفها لجنة شرعية تمثل المتعاقدين، وهو ما لا يمكن القفز فوقه أو إنكاره".

وتابعت: "إنّ أي قرار تتخذه اللجنة، بما في ذلك إعلان الإضراب، يستند حصراً إلى إرادة الأساتذة المتعاقدين بالساعة ومصلحتهم، وهم أصحاب القضية المباشرة، وأصحاب الحق الأول في تقرير أشكال نضالهم، بعد أن استُنفدت كل الوعود والتسويف، وطال الانتظار دون نتائج ملموسة. وإنّ اللجنة تؤكد أنّ تحركها لا يستهدف الرابطة ولا الأساتذة المتفرغين، بل يهدف إلى الضغط المشروع من أجل إقرار ملف التفرغ وإنصاف آلاف الأساتذة الذين خدموا الجامعة لسنوات طويلة، وغالبًا في ظروف قاسية، ومن دون أي استقرار وظيفي".

وختمت اللجنة مجددة تمسكها "بوحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانية"، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن رفضها "مصادرة صوت المتعاقدين أو التشكيك بشرعية نضالهم"، مؤكدة استمرارها في تحركاتها "حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله: إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين".
مواضيع ذات صلة
متعاقدو اللبنانية: صبرنا نفد وأي تمييع سيقابل بتحرك مفتوح
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء الصومال للجزيرة: هناك ردود فعل دولية وإقليمية تساند موقفنا وسنواصل التحرك الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب شامل للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع الحشيمي والصميلي في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24

