تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شبكة ابتزاز وسندات مفبركة… توقيف ش. شويري بعد كشف أساليب ترهيب منظّمة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-12-2025 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1460709-639024697093325718.png
Doc-P-1460709-639024697093325718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين، أوقفت القوى الأمنية اللبنانية المدعو ش. شويري، أحد أبرز المتورطين في ملفات النصب والاحتيال والتهديد وحجز الحرية، وذلك عقب عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة انتهت بتوقيفه.

وبحسب المعطيات المتوافرة، أظهرت التحقيقات أنّ شويري عمل، بالتنسيق مع عميد في أحد الأجهزة الأمنية، على ممارسة ضغوط وتهديدات مباشرة بحق مواطنين، وإجبارهم على توقيع سندات أمانة بقيم مالية كبيرة تُقدّر بآلاف الدولارات، في إطار عمليات ابتزاز منظّمة.

وتشير الوقائع إلى أنّ شويري كان قد أرسل بنفسه تسجيلًا مصوّرًا يوثّق قيامه بتهديد المواطن ألبير حداد، وإجباره على الظهور في فيديو يقرّ فيه زورًا بارتكاب أفعال مختلقة، في محاولة لتلفيق التهم وتشويه السمعة واستخدامها كأداة ضغط.

وقد جرى اقتياد الموقوف إلى مفرزة تحري بيروت حيث خضع للتحقيق، قبل أن يُحال ملفه إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت. وهو محتجز حاليًا في نظارة قصر عدل بيروت بانتظار استكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
حكومة الدعم السريع: معظم الشهادات في مجلس حقوق الإنسان الأممي كانت مفبركة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة للجزيرة: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوير وكالات بيع واستيلاء على عقارات بملايين الدولارات… شبكة احتيال منظّمة تُدار من البرازيل!
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارديان عن مسؤولين: مسؤولون بلجيكيون تعرضوا لحملة ترهيب روسية لمنع استخدام أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

الاستئناف

اللبنانية

النيابة

بيروت

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:54 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:58 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:08 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:50 | 2025-12-27
Lebanon24
22:54 | 2025-12-27
Lebanon24
22:56 | 2025-12-27
Lebanon24
22:58 | 2025-12-27
Lebanon24
23:08 | 2025-12-27
Lebanon24
23:06 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24