شبكة ابتزاز وسندات مفبركة… توقيف ش. شويري بعد كشف أساليب ترهيب منظّمة

في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين، أوقفت القوى الأمنية المدعو ش. شويري، أحد أبرز المتورطين في ملفات النصب والاحتيال والتهديد وحجز الحرية، وذلك عقب عملية رصد ومتابعة أمنية دقيقة انتهت بتوقيفه.



وبحسب المعطيات المتوافرة، أظهرت التحقيقات أنّ شويري عمل، بالتنسيق مع عميد في أحد ، على ممارسة ضغوط وتهديدات مباشرة بحق مواطنين، وإجبارهم على توقيع سندات أمانة بقيم مالية كبيرة تُقدّر بآلاف الدولارات، في إطار عمليات ابتزاز منظّمة.



وتشير الوقائع إلى أنّ شويري كان قد أرسل بنفسه تسجيلًا مصوّرًا يوثّق قيامه بتهديد المواطن ألبير حداد، وإجباره على الظهور في فيديو يقرّ فيه زورًا بارتكاب أفعال مختلقة، في محاولة لتلفيق التهم وتشويه السمعة واستخدامها كأداة ضغط.



وقد جرى اقتياد الموقوف إلى مفرزة تحري حيث خضع للتحقيق، قبل أن يُحال ملفه إلى الاستئنافية في بيروت. وهو محتجز حاليًا في نظارة قصر عدل بيروت بانتظار استكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

Advertisement