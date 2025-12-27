وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان

في إطار حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على مسار عملها وإنجازاتها، أصدرت ورقة الحقائق الثالثة ضمن سلسلة "عشرة أشهر بالأرقام"، التي تبرز حجم المشاريع الزراعية الداعمة للقطاع في وقيمتها ومجالاتها.



تشرف الوزارة حالياً على مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دولار أميركي، تشمل 43 مشروعًا زراعيًا بقيمة 120 مليون دولار، إضافة إلى مشروع GATE المموّل بقرض من بقيمة 200 مليون دولار.



تركّز هذه المشاريع على محاور استراتيجية تعكس أولويات الوزارة واحتياجات القطاع الزراعي، أبرزها: سلامة الغذاء وسبل العيش بنسبة 45%، السلاسل الغذائية والمؤسسات الصغيرة بنسبة 20%، المياه والري بنسبة 18%، المناخ والبيئة بنسبة 8%، الحيوانية والأسماك بنسبة 6%، والسياسات والاستراتيجيات والمعلومات بنسبة 4%.



وتُنفَّذ هذه المشاريع بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء، تشمل منظمات ، الوزارات والإدارات الرسمية، المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، الجامعات ومراكز الأبحاث، والقطاع الخاص، وبتمويل من عدد كبير من الجهات المانحة الدولية.



وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه المشاريع تشكّل ركيزة أساسية لدعم صمود المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز التنمية الريفية المستدامة، مع توجيه الشكر للجهات المانحة والشركاء على دعمهم المتواصل وثقتهم بقدرة المؤسسات الوطنية على التنفيذ والتطوير.



وتجدد الوزارة التزامها بمواصلة توجيه هذه الاستثمارات بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزّز الإنتاج الزراعي، ويحمي الموارد الطبيعية، انسجامًا مع رؤيتها تحت شعار: #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة

