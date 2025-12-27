تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة: 320 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي في لبنان

Lebanon 24
27-12-2025 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1460727-639024729308776646.JPG
Doc-P-1460727-639024729308776646.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على مسار عملها وإنجازاتها، أصدرت وزارة الزراعة ورقة الحقائق الثالثة ضمن سلسلة "عشرة أشهر بالأرقام"، التي تبرز حجم المشاريع الزراعية الداعمة للقطاع في لبنان وقيمتها ومجالاتها.

تشرف الوزارة حالياً على مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 320 مليون دولار أميركي، تشمل 43 مشروعًا زراعيًا بقيمة 120 مليون دولار، إضافة إلى مشروع GATE المموّل بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

تركّز هذه المشاريع على محاور استراتيجية تعكس أولويات الوزارة واحتياجات القطاع الزراعي، أبرزها: سلامة الغذاء وسبل العيش بنسبة 45%، السلاسل الغذائية والمؤسسات الصغيرة بنسبة 20%، المياه والري بنسبة 18%، المناخ والبيئة بنسبة 8%، الثروة الحيوانية والأسماك بنسبة 6%، والسياسات والاستراتيجيات والمعلومات بنسبة 4%.

وتُنفَّذ هذه المشاريع بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء، تشمل منظمات الأمم المتحدة، الوزارات والإدارات الرسمية، المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، الجامعات ومراكز الأبحاث، والقطاع الخاص، وبتمويل من عدد كبير من الجهات المانحة الدولية.

وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه المشاريع تشكّل ركيزة أساسية لدعم صمود المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز التنمية الريفية المستدامة، مع توجيه الشكر للجهات المانحة والشركاء على دعمهم المتواصل وثقتهم بقدرة المؤسسات الوطنية على التنفيذ والتطوير.

وتجدد الوزارة التزامها بمواصلة توجيه هذه الاستثمارات بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزّز الإنتاج الزراعي، ويحمي الموارد الطبيعية، انسجامًا مع رؤيتها تحت شعار: #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مؤتمر في زحلة بحث في فوائد القنّب الزراعي والتحديات القانونية برعاية وزير الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يطلق نموذج تشكيل مجموعات الأعمال الزراعية (ABC) في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان جبل عامل الأول للشتول ينطلق بدعم وزيرة البيئة لتعزيز صمود القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 07:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارات الرسمية

الأمم المتحدة

وزارة الزراعة

البنك الدولي

الثروة

التزام

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:50 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:54 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:58 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:08 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:50 | 2025-12-27
Lebanon24
22:54 | 2025-12-27
Lebanon24
22:56 | 2025-12-27
Lebanon24
22:58 | 2025-12-27
Lebanon24
23:08 | 2025-12-27
Lebanon24
23:06 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24