شمالا.. سرقا دراجة نارية بقوة السلاح

سُجّلت مساء اليوم، عملية سلب دراجة نارية في محلة باتجاه أبي سمراء، حيث أقدم شخصان كانا على متن دراجة نارية على سلب شخص سوري الجنسية دراجته من نوع "سويت" لون أبيض، وذلك بقوة السلاح.



وفرّ الفاعلان إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ العملية.

