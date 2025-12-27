سلام: الكرة اليوم في مجلس النواب

وأضاف في حديث لجريدة "الانباء ": " اليوم في مجلس النواب ونحترم كل الآراء".وقال: "ننصرف الآن إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والحكومة تستعد لها، وهي على جهوزية تامة وستعمل على انجازها، ومجلس الوزراء يقوم بواجباته تجاه الوطن والمواطن في العديد من السياسية والديبلوماسية والمعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية وكل ما يهم الناس لتأمين سبل عيشهم ".