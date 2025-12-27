تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
10
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
6
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام: الكرة اليوم في مجلس النواب
Lebanon 24
27-12-2025
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس الحكومة
نواف سلام
أن "إقرار
مجلس الوزراء
مشروع قانون
الفجوة
المالية هو مدخل للإنقاذ والاصلاح ومقترن بكل شفافية لاستعادة حقوق المودعين الذين انتظروا سنوات".
وأضاف في حديث لجريدة "الانباء
الكويتية
": "
الكرة
اليوم في مجلس النواب ونحترم كل الآراء".
وقال: "ننصرف الآن إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والحكومة تستعد لها، وهي على جهوزية تامة وستعمل على انجازها، ومجلس الوزراء يقوم بواجباته تجاه الوطن والمواطن في العديد من
القضايا
السياسية والديبلوماسية والمعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية وكل ما يهم الناس لتأمين سبل عيشهم
الكريم
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأسمر: الكرة الآن في ملعب مجلس النواب
Lebanon 24
الأسمر: الكرة الآن في ملعب مجلس النواب
28/12/2025 07:20:07
28/12/2025 07:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يُشرِّع وبري يسدّد رمية توفير النصاب وجعجع يرد اليوم
Lebanon 24
مجلس النواب يُشرِّع وبري يسدّد رمية توفير النصاب وجعجع يرد اليوم
28/12/2025 07:20:07
28/12/2025 07:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: على مجلس النواب القيام بما عليه بسرعة لكي نتمكّن من إجراء الانتخابات
Lebanon 24
سلام: على مجلس النواب القيام بما عليه بسرعة لكي نتمكّن من إجراء الانتخابات
28/12/2025 07:20:07
28/12/2025 07:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مادورو وشركاؤه المجرمون يهددون السلام والاستقرار في النصف الغربي من الكرة الأرضية
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: مادورو وشركاؤه المجرمون يهددون السلام والاستقرار في النصف الغربي من الكرة الأرضية
28/12/2025 07:20:07
28/12/2025 07:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نواف سلام
الكويتية
الكويتي
القضايا
التربوي
الفجوة
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحملة على الحكومة تتصاعد بعد اقرار مشروع قانون "الفجوة المالية"
Lebanon 24
الحملة على الحكومة تتصاعد بعد اقرار مشروع قانون "الفجوة المالية"
22:50 | 2025-12-27
27/12/2025 10:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مرتقب لـ"الميكانيزم"عن إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني
Lebanon 24
بيان مرتقب لـ"الميكانيزم"عن إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني
22:54 | 2025-12-27
27/12/2025 10:54:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ادانة فرنسية لاطلاق اسرائيل النار على"اليونيفيل".. الجيش يفتش 3 منازل بناءً على طلب "الميكانيزم"
Lebanon 24
ادانة فرنسية لاطلاق اسرائيل النار على"اليونيفيل".. الجيش يفتش 3 منازل بناءً على طلب "الميكانيزم"
22:56 | 2025-12-27
27/12/2025 10:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج تضرب لبنان وارشادات لوزارة الصحة بعد انتشار الانفلونزا الموسمية
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج تضرب لبنان وارشادات لوزارة الصحة بعد انتشار الانفلونزا الموسمية
22:58 | 2025-12-27
27/12/2025 10:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب عون "الميلادي": طمأنة الداخل من من دون ضمانات حاسمة
Lebanon 24
خطاب عون "الميلادي": طمأنة الداخل من من دون ضمانات حاسمة
23:08 | 2025-12-27
27/12/2025 11:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
رسوم سترتفع في لبنان.. هذا ما قد يحصل
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
كانون "يبيضها".. 3 عواصف ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
02:47 | 2025-12-27
27/12/2025 02:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
Lebanon 24
في عيد الميلاد إعلاميّ "الجديد" يُعلن عن خطوبته... وهذه حبيبته (صور)
05:32 | 2025-12-27
27/12/2025 05:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
Lebanon 24
انهيار جديد للشبكة الكهربائية بعد ثلاثة أيام على عتمة عيد الميلاد.. هل أصبح الظلام قدَر كل عاصفة؟
06:45 | 2025-12-27
27/12/2025 06:45:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:50 | 2025-12-27
الحملة على الحكومة تتصاعد بعد اقرار مشروع قانون "الفجوة المالية"
22:54 | 2025-12-27
بيان مرتقب لـ"الميكانيزم"عن إنجاز عملية انتشار الجيش في جنوب الليطاني
22:56 | 2025-12-27
ادانة فرنسية لاطلاق اسرائيل النار على"اليونيفيل".. الجيش يفتش 3 منازل بناءً على طلب "الميكانيزم"
22:58 | 2025-12-27
عواصف رعدية وثلوج تضرب لبنان وارشادات لوزارة الصحة بعد انتشار الانفلونزا الموسمية
23:08 | 2025-12-27
خطاب عون "الميلادي": طمأنة الداخل من من دون ضمانات حاسمة
23:06 | 2025-12-27
"حزب الله" يرفض استكمال "حصرية السلاح" من دون تنفيذ اتفاق وقف النار
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 07:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 07:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 07:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24