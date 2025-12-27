تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عواصف رعدية وثلوج تضرب لبنان وارشادات لوزارة الصحة بعد انتشار الانفلونزا الموسمية

Lebanon 24
27-12-2025 | 22:58
يؤثّر منخفض جوّي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، تساقط أمطار غزيرة، رياح شديدة، عواصف رعدية وثلوج على ارتفاع الـ1700 متر وما فوق ولامست الـ1300 متر فجر اليوم الأحد مع دخول الكتلة الباردة، ينحسر تدريجياً فجر يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثّر المنطقة مجدّداً فجر يوم الأربعاء بمنخفض جوي اّخر مصدره شمال غرب تركيا فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى مساء الجمعة المقبل.وحذّرت مصلحة الارصاد الجوية من تشكّل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار.

تزامنا، في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي المتعلق بالأنفلونزا الموسمية، أعلنت وزارة الصحة العامة، مصلحة الطب الوقائي، أن لبنان، شأنه شأن العديد من البلدان، يشهد حالياً موجة أنفلونزا موسمية تتّسم بحدّة نسبية وسرعة في الانتشار بين المواطنين.

وتشير المعطيات العلمية إلى أن السلالة السائدة هي أنفلونزا من النوع A(H3N2).وأكدت الوزارة أن هذه  السلالة معروفة علمياً منذ سنوات طويلة، وهي ليست فيروساً جديداً أو طارئاً كما يُشاع، إلا أنها تشهد في الموسم الحالي تحوّراً يجعلها أكثر قدرة على إحداث إصابات أشد وانتشار أسرع مقارنة ببعض المواسم السابقة.  ومن المعروف علمياً أن فيروس الأنفلونزا يخضع لتحوّرات سنوية مستمرة، قد تؤدي في بعض السنوات إلى أعراض أكثر حدّة أو معدلات انتشار أعلى.

وأوضحت وزارة الصحة العامة أن الأنفلونزا مرض تنفّسي فيروسي سريع الانتقال، وقد يؤدّي إلى مضاعفات صحّية لدى بعض الفئات، لا سيما كبار السن، الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، ما يستدعي رفع مستوى الوعي الصحي والالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة.

وتؤكد الوزارة أن التلقيح السنوي ضد الأنفلونزا يُعد من أكثر الوسائل فعالية للحد من مخاطر المرض ومضاعفاته، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة، مشددةً على أن اللقاحات المتوافرة حالياً تغطي السلالات المنتشرة وتسهم في خفض نسب الاستشفاء والحالات الشديدة.

وفي هذا الإطار، تدعو وزارة الصحة العامة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، ولا سيما غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو باستخدام المعقمات الكحولية.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، واستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بطريقة صحية.

ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، خاصة عند ظهور أعراض تنفسية.

تجنب الاختلاط والتجمّعات عند الشعور بالمرض، ومراجعة الطبيب فوراً عند ظهور عوارض شديدة أو غير اعتيادية.

تلقي اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا، لا سيما من قبل الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
وتؤكد وزارة الصحة العامة استمرارها في مراقبة الوضع الوبائي عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

 

