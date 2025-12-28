تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عبد الله: كفى شعبوية... والإصلاح يحتاج مقاربة وطنية مسؤولة

Lebanon 24
28-12-2025 | 01:58
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "ان مقاربة الملفات الإصلاحية الأساسية، في ظل معرفة الجميع عمق ازماتنا الاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية".
 
وأضاف "يجب ان يبتعد عن الشعبوية والحسابات الانتخابية الضيقة، فالمطلوب مقاربة مسؤولة ووطنية لهذه الاستحقاقات، واقرار الممكن والمنطقي بعد التصويب والتعديل. ويكفي تضليلا ومزايدات".
