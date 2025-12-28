عبد الله: كفى شعبوية... والإصلاح يحتاج مقاربة وطنية مسؤولة

كتب النائب على منصة "اكس": "ان مقاربة الملفات الإصلاحية الأساسية، في ظل معرفة الجميع عمق ازماتنا الاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية".

وأضاف "يجب ان يبتعد عن الشعبوية والحسابات الضيقة، فالمطلوب مقاربة مسؤولة ووطنية لهذه الاستحقاقات، واقرار الممكن والمنطقي بعد التصويب والتعديل. ويكفي تضليلا ومزايدات".