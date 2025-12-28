خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة

أفادت مندوبة " " عن بدء عملية تدوير وتشغيل معمل لإنتاج الطاقة، في خطوة يُفترض أن تُحسّن التغذية الكهربائية تدريجياً خلال الساعات المقبلة، ريثما تستقر الجهوزية التقنية وترتفع القدرة الإنتاجية.



وبحسب المعطيات، جاء التشغيل بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، على أن ينعكس جزئياً على ساعات التغذية في عدد من المناطق، وسط ترقّب لمدى استمرارية التشغيل وتوافر الوقود خلال الأيام المقبلة.

