في "النهر الكبير".. العثور على جثمانَي امرأة مسنّة وفتاة

عُثر على جثمانَي امرأة مسنّة وفتاة شابة، بعد فقدانهما منذ نحو ستة أيام أثناء محاولتهما عبور مجرى "النهر الكبير" شمالي باتجاه الأراضي برفقة مجموعة من الأشخاص بطرق غير شرعية، حسب مندوبة " ".



وبحسب المعطيات، كان عدد المفقودين من المجموعة نفسها أربعة أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.

