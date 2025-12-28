بعد غرق سوريين في النهر الكبير.. أخبار مغلوطة عن الجيش

نفت مصادر امنية رسمية في اتصال مع " " ما يتم تداوله من اخبار عن قيام الجيش بترحيل سوريين عبر "النهر الكبير الجنوبي" مما تسبب بغرقهم.

وقال المصدر " لا صحة لهذه الاخبار ولم تسجل اي حادثة من هذا النوع".

