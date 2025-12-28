تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طالب: مواجهة التحديات تبدأ بوحدة الموقف الشعبي والتحرك الدبلوماسي
Lebanon 24
28-12-2025
|
03:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمنى المفتي الجعفري
الشيخ أحمد
طالب أن تحمل السنة الميلادية الجديدة بارقة خير واستقرار للبنانيين، وأن تشكّل مدخلاً فعلياً لمرحلة التعافي الحقيقي في
لبنان
، بعيداً من الأزمات المتراكمة.
وأكد أن اللبنانيين قادرون على صناعة الفرح إذا ما ترسّخت وحدتهم وتعزّز تآزرهم، وتوطدت علاقات
الرحمة
والمحبة بينهم، انطلاقاً من القيم التي أرستها
المسيحية
وكرّسها
الإسلام
، باعتبارها أساس العيش المشترك وحماية المجتمع.
ولفت إلى خطورة المرحلة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، في ظل ضبابية المشهد الإقليمي والتحالفات المتبدلة، محذراً من أن إدراك المخاطر وحده لا يكفي، بل يتطلب إرادة وطنية جامعة. ورأى أن الخطوة الأولى تبدأ بحوار شامل عنوانه حماية لبنان من تداعيات الزلازل الإقليمية والعدوان والمطامع
الإسرائيلية
، التي تشكل برأيه المحرّك الأساسي لإعادة تشكيل المنطقة سياسياً واقتصادياً وربما جغرافياً.
وشدد طالب على أن الجهود التي يقودها
العهد
الجديد تحتاج إلى مواكبة ودعم من مختلف القوى، وتكامل في المواقف لإنجاحها وتحصين البلاد من المخاطر والاعتداءات، خصوصاً في ظل استمرار الغطاء الأميركي للعدو.
واعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض العمل على مسارين متوازيين: تحرك سياسي ودبلوماسي واسع للحد من هذا الغطاء، وتوحيد الموقف الشعبي بما يجمع القوى والطوائف حول رؤية واحدة وإرادة مشتركة، تمهيداً للوصول إلى برّ الأمان واستعادة الاستقرار، وعندها فقط تستعيد الأعياد معناها الروحي والوطني الكامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء الصومال للجزيرة: هناك ردود فعل دولية وإقليمية تساند موقفنا وسنواصل التحرك الدبلوماسي
Lebanon 24
رئيس وزراء الصومال للجزيرة: هناك ردود فعل دولية وإقليمية تساند موقفنا وسنواصل التحرك الدبلوماسي
28/12/2025 17:37:53
28/12/2025 17:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: الحكمة أساس مواجهة التحديات في لبنان
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: الحكمة أساس مواجهة التحديات في لبنان
28/12/2025 17:37:53
28/12/2025 17:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
28/12/2025 17:37:53
28/12/2025 17:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون ثلاثي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات البحرية والتكنولوجية
Lebanon 24
تعاون ثلاثي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات البحرية والتكنولوجية
28/12/2025 17:37:53
28/12/2025 17:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الشيخ أحمد
الإسرائيلي
دبلوماسي
المسيحية
الإسلام
إسرائيل
مسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرم: بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان يشكّل أكبر سبب للفتنة
Lebanon 24
كرم: بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان يشكّل أكبر سبب للفتنة
10:10 | 2025-12-28
28/12/2025 10:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في منشور... هذا ما قاله عبد المسيح عن صفقات "أبو عمر"
Lebanon 24
في منشور... هذا ما قاله عبد المسيح عن صفقات "أبو عمر"
09:41 | 2025-12-28
28/12/2025 09:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور
Lebanon 24
بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور
09:29 | 2025-12-28
28/12/2025 09:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اليوم في قلب العاصفة"... قاسم: لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن
Lebanon 24
"لبنان اليوم في قلب العاصفة"... قاسم: لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن
09:11 | 2025-12-28
28/12/2025 09:11:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي
Lebanon 24
محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي
08:30 | 2025-12-28
28/12/2025 08:30:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:10 | 2025-12-28
كرم: بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان يشكّل أكبر سبب للفتنة
09:41 | 2025-12-28
في منشور... هذا ما قاله عبد المسيح عن صفقات "أبو عمر"
09:29 | 2025-12-28
بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور
09:11 | 2025-12-28
"لبنان اليوم في قلب العاصفة"... قاسم: لا تطلبوا شيئاً منا بعد الآن
08:30 | 2025-12-28
محمد سليمان التقى مربي المواشي في عكار وبحث تحديات القطاع الزراعي
08:27 | 2025-12-28
البعريني: المرحلة المقبلة ستشهد حركة متجددة عنوانها عكار
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:37:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24