تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طالب: مواجهة التحديات تبدأ بوحدة الموقف الشعبي والتحرك الدبلوماسي

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1460823-639025138794197650.jpg
Doc-P-1460823-639025138794197650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمنى المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب أن تحمل السنة الميلادية الجديدة بارقة خير واستقرار للبنانيين، وأن تشكّل مدخلاً فعلياً لمرحلة التعافي الحقيقي في لبنان، بعيداً من الأزمات المتراكمة.

وأكد أن اللبنانيين قادرون على صناعة الفرح إذا ما ترسّخت وحدتهم وتعزّز تآزرهم، وتوطدت علاقات الرحمة والمحبة بينهم، انطلاقاً من القيم التي أرستها المسيحية وكرّسها الإسلام، باعتبارها أساس العيش المشترك وحماية المجتمع.

ولفت إلى خطورة المرحلة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، في ظل ضبابية المشهد الإقليمي والتحالفات المتبدلة، محذراً من أن إدراك المخاطر وحده لا يكفي، بل يتطلب إرادة وطنية جامعة. ورأى أن الخطوة الأولى تبدأ بحوار شامل عنوانه حماية لبنان من تداعيات الزلازل الإقليمية والعدوان والمطامع الإسرائيلية، التي تشكل برأيه المحرّك الأساسي لإعادة تشكيل المنطقة سياسياً واقتصادياً وربما جغرافياً.

وشدد طالب على أن الجهود التي يقودها العهد الجديد تحتاج إلى مواكبة ودعم من مختلف القوى، وتكامل في المواقف لإنجاحها وتحصين البلاد من المخاطر والاعتداءات، خصوصاً في ظل استمرار الغطاء الأميركي للعدو.
 
واعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض العمل على مسارين متوازيين: تحرك سياسي ودبلوماسي واسع للحد من هذا الغطاء، وتوحيد الموقف الشعبي بما يجمع القوى والطوائف حول رؤية واحدة وإرادة مشتركة، تمهيداً للوصول إلى برّ الأمان واستعادة الاستقرار، وعندها فقط تستعيد الأعياد معناها الروحي والوطني الكامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء الصومال للجزيرة: هناك ردود فعل دولية وإقليمية تساند موقفنا وسنواصل التحرك الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: الحكمة أساس مواجهة التحديات في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يدعو لتعبئة شعبية لمواجهة قوات الدعم السريع
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون ثلاثي في المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات البحرية والتكنولوجية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الشيخ أحمد

الإسرائيلي

دبلوماسي

المسيحية

الإسلام

إسرائيل

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2025-12-28
Lebanon24
09:41 | 2025-12-28
Lebanon24
09:29 | 2025-12-28
Lebanon24
09:11 | 2025-12-28
Lebanon24
08:30 | 2025-12-28
Lebanon24
08:27 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24