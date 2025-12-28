الأشغال: فرقنا في جهوزية تامة وتحذير للمواطنين من مخاطر الطرق الجبلية

واصلت ، عبر مراكز جرف الثلوج التابعة لها، تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة على مدار الساعة لمواكبة تداعيات الثلجية، بهدف حماية السلامة العامة وضمان استمرارية حركة المرور في المناطق الجبلية.



وفي بلدة عيناتا، باشر مركز جرف الثلوج عمله منذ الساعة الثانية فجرًا بتنفيذ عمليات إنقاذ طارئة لمواطنين حاصرتهم الثلوج في منطقة جرود عيون أرغش – مرجحين، حيث تركزت الجهود على إخراج العالقين وتأمين إنقاذ السيارات والممتلكات، رغم الظروف المناخية القاسية.



وبالتوازي، واصلت مراكز جرف الثلوج في مختلف المناطق عملها دون توقف لفتح الطرق وإزالة تراكمات الثلوج عن عدد من المحاور الحيوية، أبرزها فاريا – كفردبيان – عيون السيمان – ، طريق – – – ، إضافة إلى ، بما يساهم في الحفاظ على انسيابية السير والتخفيف من المخاطر.



وأكدت الوزارة أن فرقها لا تزال في حالة جهوزية كاملة لمتابعة الأعمال عند الحاجة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، ومتابعة التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة إلى حين انحسار العاصفة وتحسن الأحوال الجوية.

