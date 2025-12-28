تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الأشغال: فرقنا في جهوزية تامة وتحذير للمواطنين من مخاطر الطرق الجبلية

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:42
Doc-P-1460832-639025153530048591.png
واصلت وزارة الأشغال العامة والنقل، عبر مراكز جرف الثلوج التابعة لها، تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة على مدار الساعة لمواكبة تداعيات العاصفة الثلجية، بهدف حماية السلامة العامة وضمان استمرارية حركة المرور في المناطق الجبلية.

وفي بلدة عيناتا، باشر مركز جرف الثلوج عمله منذ الساعة الثانية فجرًا بتنفيذ عمليات إنقاذ طارئة لمواطنين حاصرتهم الثلوج في منطقة جرود عيون أرغش – مرجحين، حيث تركزت الجهود على إخراج العالقين وتأمين إنقاذ السيارات والممتلكات، رغم الظروف المناخية القاسية.

وبالتوازي، واصلت مراكز جرف الثلوج في مختلف المناطق عملها دون توقف لفتح الطرق وإزالة تراكمات الثلوج عن عدد من المحاور الحيوية، أبرزها فاريا – كفردبيان – عيون السيمان – بسكنتا، طريق قناة باكيشالأرزإهدنعكار، إضافة إلى طريق ضهر البيدر، بما يساهم في الحفاظ على انسيابية السير والتخفيف من المخاطر.

وأكدت الوزارة أن فرقها لا تزال في حالة جهوزية كاملة لمتابعة الأعمال عند الحاجة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، ومتابعة التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة إلى حين انحسار العاصفة وتحسن الأحوال الجوية.
