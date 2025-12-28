تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

درغام: السلاح بات عبئًا على لبنان والدعم الدولي مشروط بالتنفيذ

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:57
اعتبر النائب أسعد درغام أنّ المفاوضات المطروحة اليوم لا تتعدّى كونها محاولة لتأجيل الأزمة، بانتظار تبلور نتائج التفاوض الأميركي–الإيراني.

وفي حديث إذاعي، شدّد على أنّ المطلوب هو تسليم السلاح، معتبرًا أنّه بات عبئًا على لبنان، على أن يقترن ذلك بتحقيق مطالب أساسية، أبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة النازحين السوريين.

وحذّر من أنّ المجتمع الدولي ينتظر التنفيذ، مؤكّدًا أنّ أي تقاعس سيؤدي إلى غياب الدعم والمساعدات.

اقتصاديًا، رأى درغام أنّ قانون الفجوة المالية ضروري، لكن الصيغة الحالية غير عادلة، إذ تظلم المودعين وتُبرّئ المصارف من مسؤولياتها.

سياسيًا، أكّد جهوزية التيار الوطني الحر للانتخابات، وانفتاحه على التحالفات، باستثناء القوات اللبنانية بسبب الخصومة السياسية القائمة.
