درغام: السلاح بات عبئًا على لبنان والدعم الدولي مشروط بالتنفيذ

اعتبر النائب أسعد درغام أنّ المفاوضات المطروحة اليوم لا تتعدّى كونها محاولة لتأجيل الأزمة، بانتظار تبلور نتائج التفاوض الأميركي– .



وفي حديث إذاعي، شدّد على أنّ المطلوب هو تسليم السلاح، معتبرًا أنّه بات عبئًا على ، على أن يقترن ذلك بتحقيق مطالب أساسية، أبرزها وقف الاعتداءات ، والانسحاب ، وإعادة السوريين.



وحذّر من أنّ ينتظر التنفيذ، مؤكّدًا أنّ أي تقاعس سيؤدي إلى غياب الدعم والمساعدات.



اقتصاديًا، رأى درغام أنّ قانون الفجوة المالية ضروري، لكن الصيغة الحالية غير عادلة، إذ تظلم المودعين وتُبرّئ المصارف من مسؤولياتها.



سياسيًا، أكّد جهوزية للانتخابات، وانفتاحه على التحالفات، باستثناء بسبب الخصومة السياسية القائمة.

Advertisement