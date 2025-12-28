تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شمال الليطاني تحت المجهر.. ماذا بعد لقاء ترامب–نتنياهو

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
28-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1460844-639025177606105256.png
Doc-P-1460844-639025177606105256.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يدخل المشهد الإقليمي مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع الإشارات الأمنية مع الضغوط السياسية، ويتقدّم عامل التوقيت كعنصر حاسم في تحديد المسارات المقبلة. وفي هذا السياق، فإنّ ما يتسرّب من الكواليس بات يتجاوز الإطار المعتاد للرسائل، ويعكس انتقالاً إلى مناخ شدّ وجذب مفتوح، وسط سعي واضح لإعادة رسم قواعد الاشتباك سياسياً وأمنياً في آن واحد.

وفي امتداد هذا المشهد، تفيد مصادر مطّلعة بأن "حزب الله" تلقّى إشارات أمنية تتحدّث عن احتمالات تصعيد إسرائيلي مزدوج يطال "الحزب" من جهة و"إيران" من جهة ثانية. ووفق المصادر، فإنّ هذا التطوّر يتزامن مع حركة وساطة إقليمية تقودها مصر، عبر رسالة تحمل دعوة إلى مقاربة أكثر مرونة في ملف حصر السلاح شمال الليطاني، بما يفتح نافذة قبل انزلاق الأمور إلى مسارات أكثر خطورة.

وعليه، تتّجه الأنظار اليوم نحو خطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، باعتباره مؤشراً على كيفية تلقّي هذه الرسائل الإقليمية والتعامل معها، بحيث ستُقرأ طريقة إدارة الخطاب ونبرته وحدود التصعيد أو التهدئة بدقة من قبل العواصم المعنية، خصوصاً في ظل ضغوط متراكمة تهدف إلى دفع "الحزب" نحو إعادة تموضع سياسي مختلف.

في المقابل، يبرز موقف رئاسة الجمهورية بوصفه محاولة لإدارة التوازن الداخلي تحت سقف حماية الدولة من تداعيات أي مواجهة واسعة. ومن هنا، يُقرأ كلام الرئيس جوزاف عون عن إبعاد شبح الحرب، وفق دوائر مقرّبة، في إطار تحصين الكيان اللبناني ككل، مع إدراك واقعي بأن ساحات النفوذ تبقى عرضة لسيناريوهات مختلفة. وفي هذا السياق، يعكس هذا التمييز إدراكاً رسمياً لطبيعة الضغوط الإسرائيلية، خصوصاً بعد تهديدات سابقة طالت المطار والبنى التحتية، في حال تعثّر تنفيذ ما تعتبره "تل أبيب" التزامات الدولة في ملف السلاح.

في المقابل، يراهن العدو الإسرائيلي حالياً على المرحلة الثانية شمال الليطاني، باعتبارها اختباراً لقدرة الدولة على الانتقال من التعهّد إلى التنفيذ، الامر الذي من شأنه أن يضيّق هامش المناورة، ويُبقي احتمالات التصعيد المحدود أو الاغتيالات النوعية ضمن سلّة الخيارات، فيما يبقى سيناريو الحرب الشاملة مؤجلاً بفعل استمرار التعويل على المسار السياسي الداخلي.

إقليمياً، يكتسب اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أهمية استثنائية، مع ترقّب واسع لنتائجه وانعكاساته على كلّ من لبنان وغزّة وسوريا وإيران. وفي هذا المناخ، تشير المصادر الى أنّ ثمة نصائح عربية وصلت إلى "الحزب" بضرورة خفض حدّة المواقف قبل هذا الاجتماع، في محاولة لتقليص ذرائع التصعيد وفتح هامش أمام الدبلوماسية.

في المحصلة، بات من الواضح أن المنطقة تقف على مفترق بالغ الدقة، فالخيارات المطروحة تتأرجح بين تصعيد مضبوط ورسائل أمنية قاسية، وبين محاولة أخيرة لالتقاط تسوية سياسية مؤقتة. لكنّ السؤال المركزي يبقى مرتبطاً بقدرة واشنطن على ضبط اندفاعة "تل أبيب"، أو ما إذا كانت المعادلة قد دخلت مرحلة تُدار فيها المواجهات على وقع ضوء أخضر مفتوح. ولعلّ المرحلة المقبلة ستُحدَّد وفق ما سيصدر من مواقف وما سيُتَّخذ من خطوات عملية، بين تثبيت مسار الضغط السياسي أو الانزلاق إلى مستوى جديد من المواجهة الميدانية.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تولين تحت المجهر الأمني: صواريخ كاتيوشا وذخائر في أحراش البلدة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. نائبان تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سد النهضة تحت المجهر.. مصر تتهم إثيوبيا بالعشوائية
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 17:38:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2025-12-28
Lebanon24
09:41 | 2025-12-28
Lebanon24
09:29 | 2025-12-28
Lebanon24
09:11 | 2025-12-28
Lebanon24
08:30 | 2025-12-28
Lebanon24
08:27 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24