بعد حادثة غرق السوريين.. الجيش يوضح: لم نُجبر أحداً على عبور النهر

نفت ما نقلته بعض المواقع الإخبارية من معلومات عن تعرّض سوريين للغرق على الحدود ـ الشمالية، على خلفية مزاعم تحدثت عن إجبارهم على عبور مجرى نهر حدودي أثناء محاولتهم الدخول أو العبور بطرق غير شرعية.



وفي توضيح رسمي، أكدت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية لم تتدخل في المنطقة المذكورة، إذ لم ترد إليها أي معلومات حول محاولة عبور غير شرعية في ذلك المكان. وشددت على أن هذه الوحدات لم تُجبر أي شخص على العودة عبر مجرى النهر.



وأشارت القيادة إلى أن الجيش يقوم حاليًّا بعمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق، بالتنسيق مع السلطات السورية.



كما لفتت إلى أن الجيش يسهّل العودة الطوعية للسوريين إلى الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية الشرعية بما يراعي سلامتهم، مع التأكد من وصولهم إلى الجانب السوري بأمان، بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة.

