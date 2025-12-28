الخارجية: الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها

أعلنت دعم الكامل لسيادة الفيدرالية الشقيقة ووحدة أراضيها، مؤكدة رفضها الكامل لإعلان "الاعتراف المتبادل" بين وإقليم "أرض الصومال".



وشددت الوزارة على أهمية احترام القانون الدولي و"ميثاق " وعدم فرض كيانات موازية تهدد وحدة الدول وسيادتها وحدودها المعترف بها دولياً، مؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية واستقرار الصومال ورفض أي محاولات للمس بأمنه ووحدة أراضيه.

