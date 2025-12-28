تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تزامنًا مع المنخفض الجوي القادم من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة!

Lebanon 24
28-12-2025 | 05:42
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد لتلامس أحيانا ال 85 كم/س، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر. تتراجع حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجيا خلال الليل. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي مصدره البحر الأسود  مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتساقط أمطار غزيرة، ورياح شديدة، وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع ال 1400 متر وما فوق، مع أجواء باردة. ينحسر تدريجيا فجر يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي آخر، مصدره شمال غرب تركيا، فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

تحذير: تتشكل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار يومي الاثنين والخميس، وتحذير من سلوك الطرقات الجبلية ما فوق 1500 متر بسبب تساقط الثلوج.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء باردة ليلا، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كم/س، كما تتساقط الثلوج لتلامس 1300 متر وما فوق. تتراجع حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من الظهر يتخللها حدوث انفراجات واسعة، وثم تعود مجددا ليل الأحد/الاثنين مع اشتداد بسرعة الرياح، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية.

الإثنين: غائم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتد لتلامس أحيانا ال 85 كم/س، خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية خلال الفترة الصباحية، حيث يرتفع موج البحر لحدود المترين، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر. تتراجع حدة الأمطار والثلوج وتنحسر تدريجيا خلال الليل. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1300 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى. يتحول تدريجيا خلال الليل إلى غائم، وتتساقط أمطار متفرقة ليل الثلاثاء/الأربعاء مع ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار محلية، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، خاصة في المناطق الشمالية، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 90كلم/ساعة، يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجة ، في الداخل من 3 الى 10 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س، تشتد ليل الأحد/الاثنين لتصل الى 80 كلم/ساعة شمال البلاد.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و80 %.

- حال البحر: مائج الى هائج.        حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 1012 HPA            أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,42           ساعة غروب الشمس: 16,37
