14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
الخولي يوضح: هذه الأخبار مفبركة وتروج لها شبكات تهريب بشر منظمة
Lebanon 24
28-12-2025
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى
المنسق العام
للحملة الوطنية لإعادة
النازحين
السوريين، النقيب
مارون الخولي
، ما روجته بعض المواقع حول قيام
الجيش اللبناني
بإجبار سوريين على عبور مجرى نهر أثناء دخولهم الأراضي
اللبنانية
بطريقة غير شرعية".
وأشار في بيان إلى أن "هذه الأخبار مفبركة وتروج لها شبكات تهريب بشر منظمة، تهدف لإلقاء المسؤولية على الجيش وتجنب العقاب". وشدد على أن "السياسة الرسمية للدولة تسهل العودة الطوعية للنازحين وفق آليات قانونية وإنسانية، مع ضمان سلامتهم وتقديم التسهيلات اللازمة".
ودعا الخولي إلى اتخاذ مقاربة تشريعية صارمة ضد تهريب البشر ورفع
العقوبات
لتكون رادعة، مؤكدا "ضرورة حماية
سيادة الدولة
ودعم
المؤسسة العسكرية
التي تلتزم بالقانون والواجب الوطني بعيدا عن أي تشويه متعمد".
