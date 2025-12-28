الخولي يوضح: هذه الأخبار مفبركة وتروج لها شبكات تهريب بشر منظمة

نفى للحملة الوطنية لإعادة السوريين، النقيب ، ما روجته بعض المواقع حول قيام بإجبار سوريين على عبور مجرى نهر أثناء دخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية".





وأشار في بيان إلى أن "هذه الأخبار مفبركة وتروج لها شبكات تهريب بشر منظمة، تهدف لإلقاء المسؤولية على الجيش وتجنب العقاب". وشدد على أن "السياسة الرسمية للدولة تسهل العودة الطوعية للنازحين وفق آليات قانونية وإنسانية، مع ضمان سلامتهم وتقديم التسهيلات اللازمة".





ودعا الخولي إلى اتخاذ مقاربة تشريعية صارمة ضد تهريب البشر ورفع لتكون رادعة، مؤكدا "ضرورة حماية ودعم التي تلتزم بالقانون والواجب الوطني بعيدا عن أي تشويه متعمد".

Advertisement