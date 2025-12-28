مع الانتشار السريع لفيروس H3N2... دعوة لهؤلاء المرضى!



كتب النائب السابق الدكتور عبر "إكس" أنه "مع الانتشار السريع لفيروس INFLu(A) H3N2 سلالة K انصح جميع المرضى المصابين بامراض مستعصية او مزمنة سرطانية، مناعية، رئوية، فشل بعضلة القلب بارتداء الكمامة بالتجمعات بفترة الأعياد حماية من العدوى".



وأشار إلى أن هذا لا يشكل خطراً كبيراً بالنسبة للناس الأصحاء.

