لبنان

تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة لـ"جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" برئاسة السفير خليل كرم

Lebanon 24
28-12-2025 | 08:12
عقدت " جمعية اعضاء جوقة الشرف في لبنان" (Legion d’honneur)اجتماعاً للهيئة العامة في فندق " لو غبريال" في الاشرفية برئاسة رئيس الجمعية السفير الدكتور خليل كرم وحضورعدد من الاعضاء . 

بعد النشيدين الوطني اللبناني والفرنسي، وقف الجميع دقيقة صمت حداداً على ارواح اعضاء الجمعية الذين توفوا خلال العامين الماضيين، ثم القى السفير كرم كلمة رحب فيها بالاعضاء الحاضرين، مشيرا الى ان عدد اعضاء الجمعية يزداد سنة بعد سنة، مذكرا بعمل الجمعية على رغم الظروف التي يمر بها لبنان لافتاً إلى الزيارة التي قام بها رئيس الجمعية الام الأميرال الان كولديفي مع وفد مرافق واللقاءات التي عقدها خلال وجوده في لبنان ، واكد استمرار العمل لتحقيق الاهداف التي نشأت الجمعية من اجلها . 

بعد ذلك تلا الامين العام للجمعية رفيق شلالا تقريرا عن ابرز  ما تحقق خلال سنة ٢٠٢٥ على  الصعيدين التنظيمي والتنفيذي لافتا الى ان أبرزها كان اقامة مسابقة الجمعية للسنة الثانية على التوالي  مسابقة لنيل جائزة المؤلفين الفرانكوفو نيين الشباب في لبنان بمبادرة مشكورة من عضو الهيئة الادارية السيدة  ميريام انطاكي ، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي

كما تم توزيع مساعدات مالية لهيئات انسانية وصحية ، كما اعلن عن الاستمرار في اصدار مفكرة الجمعية للعام 2026 والتنسيق مع الجمعية الام في فرنسا  . ثم تلا التقرير المالي وصدق عليه الحاضرون .

وعلى الاثر تم تشكيل الهيئة الادارية الجديدة التي توزعت المهام فيها كالاتي : السفير خليل كرم رئيساً، الوزير السابق موريس صحناوي نائباً أول للرئيس ، الدكتور حسان رفعت نائباً ثانياً للرئيس ، رفيق شلالا أميناً عاماً، الدكتور كامل مهنا أميناً للصندوق ، الأميرال منير رحيّم محاسباً ، النائب مروان حماده ممثلاً للجمعية لدى الحكومة ، الوزير السابق ناصيف حتي والقنصل روجيه سماحة وميريام انطاكي ولميا مبيض بساط ودونيز ريفير حداد مستشارين .

بعد ذلك ناقش الحاضرون عددا  من المواضيع واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.
