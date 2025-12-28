تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

البعريني: المرحلة المقبلة ستشهد حركة متجددة عنوانها عكار

Lebanon 24
28-12-2025 | 08:27
تمنى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني أن يحمل العام الجديد الخير لكل اللبنانيين، مشددا على "الرهان على الدولة لبسط سلطتها والوفاء بالتزاماتها، وعلى الأشقاء العرب والأصدقاء في الخارج لتأمين مظلة حماية للبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتزايدة، ولا سيما عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن".

وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات، توقف عند إقرار الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية، معتبرًا أنه "سيخضع لنقاش معمق في مجلس النواب مع إبداء الملاحظات اللازمة"، مشيرًا في المقابل إلى "الإيجابية المتمثلة ببدء الحكومة اتخاذ خطوات عملية على الصعيدين الاقتصادي والمالي".


ودعا إلى "تسريع هذه الخطوات بما يعزز الإنماء، ويخلق فرص العمل، ويؤمن أبسط الحقوق المعيشية والخدماتية للمواطنين".


ورأى أن "المرحلة المقبلة ستشهد حركة متجددة عنوانها عكار، فمطالب المنطقة كبيرة وقد رُفعت في السنوات الماضية، إلا أن الوقت حان لتجديدها بزخم وإصرار أكبر. عكار لن تكتفي بعد اليوم بسماع الوعود، بل ستطالب بترجمتها أفعالا عبر انتزاع المشاريع والحصص الإنمائية المستحقة، فشبعنا وعودًا، وحان وقت التنفيذ".
الرئيس جوزاف عون أمام وفد من رجال الاعمال في طرابلس: مطار رينيه معوض الدولي في القليعات سيشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة حركة تطوير وتأهيل تمهيدا لبدء العمل فيه
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر
حجازي: نتجه إلى مرحلة جديدة مختلفة عنوانها الانفتاح والتلاقي والحوار من دون أي تخلي عن الثوابت
البعريني يلتقي رؤساء البلديات في طرابلس ويؤكد متابعة قضايا عكّار وتنفيذ مشاريعها الإنمائية
