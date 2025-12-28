البعريني: المرحلة المقبلة ستشهد حركة متجددة عنوانها عكار

تمنى عضو تكتل " " النائب أن يحمل العام الجديد الخير لكل اللبنانيين، مشددا على "الرهان على الدولة لبسط سلطتها والوفاء بالتزاماتها، وعلى الأشقاء العرب والأصدقاء في الخارج لتأمين مظلة حماية للبنان في مواجهة التهديدات المتزايدة، ولا سيما عشية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى ".





وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات، توقف عند إقرار الحكومة مشروع قانون المالية، معتبرًا أنه "سيخضع لنقاش معمق في مجلس النواب مع إبداء الملاحظات اللازمة"، مشيرًا في المقابل إلى "الإيجابية المتمثلة ببدء الحكومة اتخاذ خطوات عملية على الصعيدين الاقتصادي والمالي".





ودعا إلى "تسريع هذه الخطوات بما يعزز الإنماء، ويخلق فرص العمل، ويؤمن أبسط الحقوق المعيشية والخدماتية للمواطنين".





ورأى أن "المرحلة المقبلة ستشهد حركة متجددة عنوانها ، فمطالب المنطقة كبيرة وقد رُفعت في السنوات الماضية، إلا أن الوقت حان لتجديدها بزخم وإصرار أكبر. عكار لن تكتفي بعد اليوم بسماع الوعود، بل ستطالب بترجمتها أفعالا عبر انتزاع المشاريع والحصص الإنمائية المستحقة، فشبعنا وعودًا، وحان وقت التنفيذ".

Advertisement