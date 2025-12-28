اللواء عبد الله يتقدم واجب التعزية بشهيد الأمن العام علاء شحادة في مزبود

قام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد بتقدم واجب التعزية في بلدة مزبود ( اقليم الخروب)، بشهيد المفتش المؤهل أول ، بحضور رئيس بلدية مزبود ونجلي المهندس الراحل المهندسين زياد ورجا .

