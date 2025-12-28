تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اللواء عبد الله يتقدم واجب التعزية بشهيد الأمن العام علاء شحادة في مزبود

Lebanon 24
28-12-2025 | 10:48
Doc-P-1460973-639025409557900592.png
Doc-P-1460973-639025409557900592.png photos 0
 قام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله بتقدم واجب التعزية في بلدة مزبود ( اقليم الخروب)، بشهيد الأمن العام المفتش المؤهل أول علاء شحادة، بحضور رئيس بلدية مزبود مروان شحادة ونجلي المهندس الراحل سمير الخطيب المهندسين زياد ورجا الخطيب.
بلدة مزبود تنعى شهيدها المؤهل أول في الامن العام علاء كامل شحادة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تقدّم التعازي لعائلة الشهيد علاء شحادة في مزبود
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي ينعى المؤهل في الامن العام علاء شحادة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر زار اللواء عبد الله: عمل دؤوب لحفظ الأمن والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24

