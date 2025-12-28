تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
شيخ العقل: رسالتنا غرس مبادئ المحبة والسلام في لبنان
Lebanon 24
28-12-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمنى شيخ العقل لطائفة
الموحدين
الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ان "تكون ايام الأعياد فرصة حقيقية للتطلّع بأمل ورجاء لقيام وطننا من كبوته، وترجمة عملية لرسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر التي تلاقت مع رسالتنا في غرس مبادئ المحبة والسلام في
لبنان
، بما ينسجم مع تاريخنا وتراثنا، وفي إبعاد شبح الحروب عنه"، داعياً الى "تعزيز الاجواء الميلادية واجواء السنة الجديدة جوهر قيمنا الايمانية والرسالية والمسلكية، للنهوض بحياة الانسان والمجتمع".
واذ تقدّم الشيخ أبي المنى بالتهاني من رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، والبطريرك
الماروني
الكاردينال بشارة
الراعي
ورؤساء الطوائف
المسيحية
والمسؤولين بالميلاد، تمنّى للشعب اللبناني عاماً مقبلا ملؤه الامل والاستقرار والازدهار.
من جهة ثانية، شارك شيخ العقل ومشايخ أجلاّء واعيان بينهم، المشايخ الأجلاّء، ابو زين الدين حسن غنام، وابو فايز امين مكارم، وابو محمود سعيد فرج، وحشد من المشايخ في "السهرة
الدينية
" في بلدة بزبدين - المتن الأعلى، وكذلك في بقعاتا - الشوف.
من جهة ثانية، استقبل الشيخ ابي المنى في منزله في شانيه وفداً من عائلة نويهض من رأس المتن. وقدّم التعازي بالمرحوم الشيخ أبو فيصل حسيب جعفر في بشتفين.
