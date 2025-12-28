تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شيخ العقل: رسالتنا غرس مبادئ المحبة والسلام في لبنان

Lebanon 24
28-12-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1460974-639025412179391120.png
Doc-P-1460974-639025412179391120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ان "تكون ايام الأعياد فرصة حقيقية للتطلّع بأمل ورجاء لقيام وطننا من كبوته، وترجمة عملية لرسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر التي تلاقت مع رسالتنا في غرس مبادئ المحبة والسلام في لبنان، بما ينسجم مع تاريخنا وتراثنا، وفي إبعاد شبح الحروب عنه"، داعياً  الى "تعزيز الاجواء الميلادية واجواء السنة الجديدة جوهر قيمنا الايمانية والرسالية والمسلكية، للنهوض بحياة الانسان والمجتمع".


واذ تقدّم الشيخ أبي المنى بالتهاني من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ورؤساء الطوائف المسيحية والمسؤولين بالميلاد، تمنّى للشعب اللبناني عاماً مقبلا ملؤه الامل والاستقرار والازدهار.


من جهة ثانية، شارك شيخ العقل ومشايخ أجلاّء واعيان بينهم، المشايخ الأجلاّء، ابو زين الدين حسن غنام، وابو فايز امين مكارم، وابو محمود سعيد فرج، وحشد من المشايخ في "السهرة الدينية" في بلدة بزبدين - المتن الأعلى، وكذلك في بقعاتا - الشوف.


من جهة ثانية، استقبل الشيخ ابي المنى في منزله في شانيه وفداً من عائلة نويهض من رأس المتن. وقدّم التعازي بالمرحوم الشيخ أبو فيصل حسيب جعفر في بشتفين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: لبنان يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: لبنان يستحق الإستقلال ودور الدولة والمؤسسة العسكرية محوري
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل التقى مبعوث الرئيس الفلسطيني والمفتي الصلح
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل الأبيض وتسلّم إصداره الجديد إلى جانب وفود وشخصيات زائرة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

المسيحية

الماروني

الجمهوري

الموحدين

الدينية

جمهورية

الراعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:17 | 2025-12-28
Lebanon24
15:16 | 2025-12-28
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28
Lebanon24
14:42 | 2025-12-28
Lebanon24
14:38 | 2025-12-28
Lebanon24
13:43 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24