الراعي منح وسام مار مارون للسكرتير الأول لسفارة فرسان مالطا في قبرص

Lebanon 24
28-12-2025 | 11:46
منح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وسام مار مارون للسكرتير الأول لسفارة فرسان مالطا في قبرص السيد فادي رومانوس، داعم رابطة كاريتاس لبنان، دعماً مميزاً سنوياً وبصورة منتظمة، حسب ما قال رئيس الرابطة الاب ميشال عبود الكرملي في كتاب طلب الوسام.

وقد تمّ تقليد اشارات الوسام وبراءته التي تلاها المسؤول الإعلامي ومدير البروتوكول  المحامي وليد غياض خلال لقاء عائلي في الصرح البطريركي في بكركي.

وقد جدّد الاب عبود شكره لتضامن رومانوس مع كاريتاس، ولمبادراته التنموية المتعددة في مجالات عديدة.

وشكر رومانوس للبطريرك الراعي لفتته، مؤكداً التزامه الدائم بالخدمة في اطار المؤسسات الكنسية في مختلف القطاعات الانسانية والاجتماعية والتنموية.

من جهته، لفت البطريرك الراعي  الى ان كل المؤمنين مدعوّون الى ترجمة ايمانهم بأعمال الخير والرحمة، والكنيسة مدعوة إلى المبادرة اولا كما  تشجّعهم وتثمّن مبادراتهم التي تخدم الانسان وتنمّيه وتعزز السلام.

واثنى غبطته على ما تقوم به كاريتاس لبنان، بدعم الاصدقاء المحسنين، وفادي رومانوس ركن منهم، وتقديره اليوم ليس لشخصه فقط بل لكل نهج التضامن الذي انتهجه، ومجتمعنا بحاجة الى تعميم هذا النهج.

بعدها، شارك الجميع في صلاة المساء التي ترأسها الراعي في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي.
