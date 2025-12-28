توقيف سارقة ذهب في صيدا بعد فرارها إلى برج حمود

أوقفت القوى الأمنية الفتاة المتورطة في سرقة كمية من من منزل مخدوميها في منطقة – ، بعد عملية تعقّب سريعة استندت إلى معلومات وردت من مواطنين.

وبحسب المعطيات الأمنية، تم تحديد مكان اختباء المشتبه بها داخل منزل شقيقتها في ، حيث جرى توقيفها من دون تسجيل أي مقاومة تُذكر. وقد باشرت الأجهزة المختصة التحقيق معها فوراً، بإشراف المختص.

وكشفت التحقيقات الأولية عن شبهات جدّية بتورّط الشقيقة في إيواء وتشغيل عاملات منازل هاربات بصورة غير قانونية، ضمن شبكة يُعتقد أنها تنشط في عدد من المناطق، ما وسّع إطار التحقيق ليشمل أشخاصاً آخرين يُشتبه بضلوعهم في هذه الأنشطة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفة وكل من يثبت تورطه، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على هذا الملف للحد من ظواهر السرقة والاتجار غير المشروع، وحماية حقوق أصحاب المنازل والعاملات على حد سواء.

