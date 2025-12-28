تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

توقيف سارقة ذهب في صيدا بعد فرارها إلى برج حمود

Lebanon 24
28-12-2025 | 11:58
أوقفت القوى الأمنية الفتاة المتورطة في سرقة كمية من الذهب من منزل مخدوميها في منطقة مجدليونصيدا، بعد عملية تعقّب سريعة استندت إلى معلومات وردت من مواطنين.
وبحسب المعطيات الأمنية، تم تحديد مكان اختباء المشتبه بها داخل منزل شقيقتها في منطقة برج حمود، حيث جرى توقيفها من دون تسجيل أي مقاومة تُذكر. وقد باشرت الأجهزة المختصة التحقيق معها فوراً، بإشراف القضاء المختص.
وكشفت التحقيقات الأولية عن شبهات جدّية بتورّط الشقيقة في إيواء وتشغيل عاملات منازل هاربات بصورة غير قانونية، ضمن شبكة يُعتقد أنها تنشط في عدد من المناطق، ما وسّع إطار التحقيق ليشمل أشخاصاً آخرين يُشتبه بضلوعهم في هذه الأنشطة.
وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفة وكل من يثبت تورطه، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على هذا الملف للحد من ظواهر السرقة والاتجار غير المشروع، وحماية حقوق أصحاب المنازل والعاملات على حد سواء.
بالجرم المشهود.. قوى الأمن توقف سارقي دراجات في برج حمود
بعد سرقة متجر ذهب في مُخيم برج الشمالي... هذا ما جرى اليوم
دعم ياباني جديد يعزّز قدرات الرعاية الصحية في برج حمود
أمن الدولة: توقيف منتحل صفة في صيدا
