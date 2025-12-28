تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البستاني يرد على الشائعات: انا مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-12-2025
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد
النائب فريد البستاني
على الاخبار المتداولة عن عدم وجوده في الانتخابات النيابية المقبلة على لائحة"
التيار الوطني الحر
".
وقال في اتصال مع "
لبنان24
":"تطالعنا كلّ يوم
أخبار
وشائعات تتناولني من أقلام صفراء متضررة هي ومشّغليها من مسيرتي النيابية ومن دفاعي المستميت عن حقوق المودعين المحقّة والعادلة. وردا على هذه الاخبار اقول: إنني مستمرّ بعملي النيابي والإتمائي والإصلاحي واستمد قوّتي من ايماني بالله ومن محبّة ودعم الناس لي، كما أنني مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية
في الشوف
التي تضمّ "
التيار الوطني
الحر" وحلفاء وشخصيات سياسبة ".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ملكة جمال مصر تنفي الشائعات: أنا طبيبة وفنانة ولن أشوه صورتي
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تنفي الشائعات: أنا طبيبة وفنانة ولن أشوه صورتي
29/12/2025 03:20:41
29/12/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: التوافق أساس العملية الانتخابية وأي التفاف عليه قفز في المجهول
Lebanon 24
هاشم: التوافق أساس العملية الانتخابية وأي التفاف عليه قفز في المجهول
29/12/2025 03:20:41
29/12/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
7 لوائح انتخابية في دائرة واحدة
Lebanon 24
7 لوائح انتخابية في دائرة واحدة
29/12/2025 03:20:41
29/12/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
29/12/2025 03:20:41
29/12/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
النائب فريد البستاني
التيار الوطني الحر
فريد البستاني
التيار الوطني
في الشوف
لبنان24
بستاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
15:17 | 2025-12-28
28/12/2025 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة: لاحترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به
Lebanon 24
حمادة: لاحترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به
15:16 | 2025-12-28
28/12/2025 03:16:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
15:00 | 2025-12-28
28/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإسم الرئيس الحريري.. النائب السابقة بهية الحريري قدمت التعازي للنائب الحوت
Lebanon 24
بإسم الرئيس الحريري.. النائب السابقة بهية الحريري قدمت التعازي للنائب الحوت
14:42 | 2025-12-28
28/12/2025 02:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط سيدة وإصابتها أثناء محاولة سرقتها (فيديو)
Lebanon 24
سقوط سيدة وإصابتها أثناء محاولة سرقتها (فيديو)
13:43 | 2025-12-28
28/12/2025 01:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
Lebanon 24
"حُسمت" بين جنبلاط وبري.. هكذا ستُخاض انتخابات الشوف
04:00 | 2025-12-28
28/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
15:17 | 2025-12-28
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
15:16 | 2025-12-28
حمادة: لاحترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به
15:00 | 2025-12-28
هذا ما قد يفعله ترامب تجاه لبنان.. صحيفة أميركية تتحدث
14:42 | 2025-12-28
بإسم الرئيس الحريري.. النائب السابقة بهية الحريري قدمت التعازي للنائب الحوت
13:43 | 2025-12-28
سقوط سيدة وإصابتها أثناء محاولة سرقتها (فيديو)
13:36 | 2025-12-28
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
29/12/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
29/12/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
29/12/2025 03:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24