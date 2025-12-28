البستاني يرد على الشائعات: انا مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية

رد على الاخبار المتداولة عن عدم وجوده في الانتخابات النيابية المقبلة على لائحة" ".

وقال في اتصال مع " ":"تطالعنا كلّ يوم وشائعات تتناولني من أقلام صفراء متضررة هي ومشّغليها من مسيرتي النيابية ومن دفاعي المستميت عن حقوق المودعين المحقّة والعادلة. وردا على هذه الاخبار اقول: إنني مستمرّ بعملي النيابي والإتمائي والإصلاحي واستمد قوّتي من ايماني بالله ومن محبّة ودعم الناس لي، كما أنني مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية التي تضمّ " الحر" وحلفاء وشخصيات سياسبة ".

Advertisement