البستاني يرد على الشائعات: انا مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
28-12-2025 | 14:38
رد النائب فريد البستاني على الاخبار المتداولة عن عدم وجوده في الانتخابات النيابية المقبلة على لائحة" التيار الوطني الحر".
وقال في اتصال مع "لبنان24":"تطالعنا كلّ يوم أخبار وشائعات تتناولني من أقلام صفراء متضررة هي ومشّغليها من مسيرتي النيابية ومن دفاعي المستميت عن حقوق المودعين المحقّة والعادلة. وردا على هذه الاخبار اقول: إنني مستمرّ بعملي النيابي والإتمائي والإصلاحي واستمد قوّتي من ايماني بالله ومن محبّة ودعم الناس لي، كما أنني  مكوّن أساسي للائحة الإنتخابية في الشوف التي تضمّ "التيار الوطني الحر" وحلفاء وشخصيات سياسبة ".
المصدر: خاص "لبنان 24"
