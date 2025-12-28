بإسم الرئيس الحريري.. النائب السابقة بهية الحريري قدمت التعازي للنائب الحوت

قامت رئيسة ممثلةً ، بتقديم التعازي للنائب الدكتور بوفاة والدته المرحومة الحاجة نازك زكي ، وذلك خلال زيارة قامت بها مساء اليوم للنائب في منزله في بربور، حيث نقلت اليه وللعائلة تعازي الرئيس الحريري ومشاركته لهم في مصابهم الأليم .

