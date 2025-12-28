تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تحرّك مصري غير معلن في اتجاه "الثنائي الشيعي"

Lebanon 24
28-12-2025 | 22:58
كتبت صونيا رزق في" الديار": ما زالت القاهرة تواصل مساعيها لتجنيب لبنان المزيد من الحروب. وتشير مصادر سياسية مطلعة على الطروحات المصرية الى انّ القاهرة تواصل البحث والتنسيق مع كل الاطراف المعنية لوقف شامل لإطلاق النار.
وعن جديد الطروحات المصرية ، لفتت المصادر الى الطرح الجديد تناول مسألة سحب السلاح من شمال نهر الليطاني، على أن يبدأ بعدها التفاوض بين لبنان و"إسرائيل" في القاهرة، بهدف الاتفاق على المرحلة المقبلة، وقالت: "الخط مفتوح مع حزب الله، والعمل قائم بصورة خفية لضمان إنجاح المساعي، ويمكن القول انّ التواصل قائم مع "الثنائي الشيعي"، الذي تلقى دعوة من السفير المصري في لبنان علاء موسى لزيارة القاهرة، التي طالبت الثنائي بإصدار بيان مطلع العام الجديد حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية في جنوب الليطاني، وإنسحاب المقاومة من المنطقة بالكامل وتسليم سلاحها الى الجيش.في السياق، اوضحت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الديار" بأنّ هذه الطروحات ما زالت موضع بحث ودراسة لدى قياديي الحزب، ولا يوجد جواب بعد من ناحية القبول او الرفض، لانّ المسائل دقيقة، وتحتاج الى وقت لإعطاء الرد المناسب، وهنالك تريّث لانّ بعض المطالب المصرية تخطى ما اتفق عليه في اتفاق وقف النار.
وإستبعدت الاوساط المقرّبة من الحزب ان يوافق عليها، لانها تصبّ في خانة المبادرة المصرية التي بدأت في أواخر تشرين الاول الماضي، على الرغم من إستعانتها ببعض المفردات الجديدة.
ورأت المصادر نفسها بأنّ القاهرة ستعمل بكل قدراتها، لتحصين لبنان بعد تلقيها معلومات اوروبية، بأنّ الضربات "الاسرائيلية" للبنان اصبحت حتمية مع إقتراب المهلة النهائية لتسليم السلاح.
الدولة اللبنانية

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

المصرية

الثنائي

الشيعي

