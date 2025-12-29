تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس الحزب مستاء من الوزير: لا بدّ من اتخاذ خطوة ما

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-12-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1461152-639025929909524790.webp
Doc-P-1461152-639025929909524790.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدي  رئيس حزب بارز استياءً شديدًا من أداء أحد الوزراء المحسوبين على حزبه، ليس من الناحية السياسية، بل لناحية الأداء الغامض داخل إحدى الوزارات، والتي كان من المفترض أن تشهد تحسّنًا ملموسًا بعد ستة أشهر أو سنة من تولّي الوزير مهامه.

وأشار  مصدر حزبي إلى أنّ الواقع جاء معاكسًا للتوقّعات، إذ لا تزال الأوضاع في الوزارة على حالها، من دون أي تغيير يُذكر، وبالصورة نفسها التي كانت عليها عندما كانت بيد فريق سياسي آخر.

ونقل المصدر عن رئيس الحزب قوله أخيرًا: «كنت خائفًا من هذه الوزارة، ولم يكن من المفترض أن نستلمها، خصوصًا أننا على أبواب الانتخابات النيابية»، لافتًا إلى أنّ المشكلة الأساسية تكمن في أنّ كل ما يحصل داخل الوزارة يُحتسب سياسيًا على الحزب، لا على الوزير شخصيًا.
وختم المصدر بالقول إنّ رئيس الحزب أكّد أنّ الوضع لم يعد مقبولًا، وأنه «لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، ولا بدّ من اتخاذ خطوة ما في أقرب وقت».
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مصادر لبنانية للحدث عن وفد مجلس الأمن : مطلوب من الجيش اتخاذ مزيد من الخطوات على الأرض
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس جنوب السودان: رسالة سلفاكير للسودانيين هي أنه لا بد من الجنوح للسلام
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: لا بد من إنهاء الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس الحزب

رئيس حزب

ساسي

زارا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2025-12-29
Lebanon24
03:14 | 2025-12-29
Lebanon24
03:04 | 2025-12-29
Lebanon24
03:00 | 2025-12-29
Lebanon24
02:32 | 2025-12-29
Lebanon24
02:30 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24