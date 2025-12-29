تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
29-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1461171-639025954855228654.jpg
Doc-P-1461171-639025954855228654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الإقرار المبتور لمشروع قانون الفجوة المالية في حكومة بدت منقسمة على نفسها يُطرح أكثر من سؤال عن طريقة العمل الحكومي في الأشهر القليلة المقبلة، وهي التي بدت عاجزة عن اقناع تسعة وزراء بجدوى هذا المشروع، الذي اعتبرته أوساط اقتصادية "سطوًا مشرّعًا" للودائع، الذي لم يعد مجرّد نص تقني لمعالجة أزمة مالية غير مسبوقة، بل تحوّل، بصيغته المطروحة، إلى أخطر محاولة تشريعية لتقنين الانهيار، وتبرئة المسؤولين عنه، وتحميل كلفته للضحية بدل المرتكب. إنّه قانون لا يسدّ فجوة، بل يفتح فجوة دستورية وأخلاقية عميقة بين الدولة ومواطنيها.
وفي رأي هذه الأوساط أنه من حيث المبدأ، لا يمكن لأي تشريع أن يتجاوز الدستور اللبناني، ولا سيما المادة 15 التي تحمي حق الملكية حمايةً صريحة لا لبس فيها. والودائع المصرفية، مهما حاول البعض تمييع توصيفها، هي ملكية خاصة مكتسبة، لا يجوز المساس بها إلا في حالات محددة، ولأسباب منفعة عامة واضحة، ومع تعويض عادل وفوري. ما يقترحه قانون الفجوة المالية هو العكس تمامًا. هو اقتطاع مقنّع، أو شطب تدريجي، أو تحويل قسري للودائع، من دون منفعة عامة محددة، ومن دون تعويض، ومن دون مساءلة.
وترى هذه الأوساط أن الأخطر من ذلك هو أنّ المشروع يكرّس تمييزًا فاضحًا بين اللبنانيين، في انتهاك مباشر لمبدأ المساواة أمام القانون. مودعون هرّبت أموالهم قبل الانهيار، وآخرون حُجزت ودائعهم بعده. مودعون استفادوا من نفوذ سياسي أو مصرفي، وآخرون تُركوا لمصيرهم. أي عدالة هذه، وأي قانون هذا الذي يُشرعن اللامساواة بدل تصحيحها؟
وتعتقد هذه الأوساط أن ثمّة خللًا بنيويًا آخر لا يقل خطورة، يتمثّل في الطابع الرجعي المقنّع للقانون. فالودائع تكوّنت في ظل قوانين وأنظمة مصرفية ونقدية كانت الدولة نفسها تشرف عليها. فتحميل المودعين اليوم نتائج سياسات مالية ونقدية خاطئة، أُقِرّت لاحقًا، هو انتهاك صريح لمبدأ عدم رجعية القوانين ومساس بالحقوق المكتسبة.
أما القضاء، فيُراد له أن يكون شاهد زور. فالمشروع لا يوفّر للمودعين آليات واضحة للطعن أو المراجعة، ولا يضمن حق التقاضي الكامل، في مخالفة فاضحة للمادة 20 من الدستور. تشريع يُقفل أبواب العدالة أو يفرغها من مضمونها، هو تشريع ساقط دستوريًا مهما جرى تجميله بالأرقام والجداول.
لكن بيت القصيد يبقى في مكان آخر، على حدّ ما تقوله تلك الأوساط، إذ أن قانون الفجوة المالية يتعمّد القفز فوق السؤال الجوهري وهو من تسبّب بالأزمة؟ الدولة، أم مصرف لبنان، أم المصارف، أم إداراتها، أم مجالسها، أين هو تحديد المسؤوليات المدنية والجزائية، أين المحاسبة؟ إن تشريع توزيع الخسائر من دون تحديد المرتكبين ليس إصلاحًا، بل عفو تشريعي مقنّع، وتبييض سياسي ومالي لأكبر جريمة اقتصادية ومالية في تاريخ لبنان.
وما يزيد الشكوك، هو قلب التسلسل التشريعي رأسًا على عقب. فبدلًا من إقرار قانون عادل ل" الكابيتال كونترول"، ثم إعادة هيكلة المصارف، وتحديد الخسائر والمسؤوليات، يُصار إلى البدء بقانون الفجوة، أي بتحميل النتائج قبل معالجة الأسباب. هكذا لا تُبنى دول، ولا تُستعاد ثقة، ولا يُقنع صندوق نقد ولا مجتمع دولي.
ليس هذا القانون حلًا، بل إعلان إفلاس أخلاقي للدولة. ليس معالجة، بل تشريع للظلم. وليس إصلاحًا، بل محاولة لتمرير الانهيار تحت قبّة البرلمان. والخطر الحقيقي لا يكمن في حجم الفجوة المالية، بل في تحويلها إلى نص قانوني يُكرّس أن الدولة، حين تعجز، تختار دائمًا الطريق الأسهل: مدّ يدها إلى جيوب مواطنيها بدل محاسبة نفسها.
والأخطر من كل ذلك أن مجلس النواب في عقده الاستثنائي سيدخل في "بازار" مع الحكومة، بحيث يصار إلى تمرير مشروع قانون الفجوة المالية في جلسة سيدعو إليها الرئيس نبيه بري بعد الأعياد مباشرة، وسيقاطعها بالطبع النواب أنفسهم الذين قاطعوا آخر جلسة تشريعية. وهذا يعني أن المشروع سيصبح قانونًا في مقايضة مكشوفة قد يتم اللجوء إليها من قِبل "ترويكا" الحكم، وتقضي بسير الحكومة بالانتخابات النيابية وفق القانون الحالي من دون إجراء تعديلات عليه.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قاسم: فلتقم الحكومة اللبنانية بواجباتها في حفظ السيادة ووقف العدوان وبناء الدولة والاقتصاد وخدمة الناس
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ خلدون عريمط: جهة محلية سياسية اختلقت حكاية "ابو عمر" لتصنع لنفسها بطولة على حساب الناس
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة أكّد أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام خلال احتفال إطلاق تجهيز المستشفيات الحكوميّة: القطاع الصحي في لبنان كان الضامن الأوّل في حق الناس بالحياة وصمد أمام الأزمات ولم تتوقف الخدمة ولم تتراجع الكفاءة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس نبيه بري

مصرف لبنان

نبيه بري

البرلمان

الدستور

الفجوة

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:53 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2025-12-29
Lebanon24
06:00 | 2025-12-29
Lebanon24
05:53 | 2025-12-29
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29
Lebanon24
05:36 | 2025-12-29
Lebanon24
05:32 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24