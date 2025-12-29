بسبب رداءة الطقس.. انقاذ مواطنين علقوا وسط الثلوج في جرود الضنية

أنقذ عناصر في الدفاع المدني وجهاز الطوارىء والاغاثة في وقت متأخر من ليل أمس، مواطنين علقوا وسط الثلوج في أعالي جرود ، بينما كانوا في نزهة بواسطة سيارة رباعية الدفع، من غير ان يصابوا بأذى.

ومساء امس، انزلقت سيارة رباعية الدفع بعائلة كانت في نزهة وسط الثلوج في في اعالي جرود الضنية، وقد تم انقاذ العائلة بينما اقتصرت الاضرار على الماديات.

ودفعت رداءة الطقس وتساقط الثلوج بالجهات المعنية في المنطقة الى توجيه ارشادات للاهالي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، دعتهم فيها الى عدم التوجه للمناطق الجبلية المرتفعة حرصا على سلامتهم بسبب كثافة الثلوج التي قطعت معظم الطرقات التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر فوق سطح البحر، وخصوصا الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل.