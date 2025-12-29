السفير المصري: عبد العاطي على تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي لحثّه على التخفيف التوتّر

اعتبر ، أن "اقرار مشروع المالية خطوة مهمة".



وأعلن موسى خلال مؤتمر صحافي، دعم والعهد والحكومة، مشيرا إلى انّه "سيتم اليوم التوقيع على بين مصر ولبنان في مجال الطاقة".



واعتبر أنّه" لا بدّ من تطبيق القرارات الدوليّة خصوصاً القرار 1701".



أما بشأن زيارة رئيس الحكومة المصريّة للبنان، فقد أوضح أنّه "بحث في سبل دعم لبنان وأهمّ هذه المواضيع دعم قطاع الطاقة وهو كان مصرّاً على إنجاز هذا الملفّ بشكل سريع".



كما كشف موسى أن "وزير الخارية المصري على تواصل دائم مع الجانب لحثّه على التخفيف من حدّة التوتّر".



وردًّا على سؤال حول التواصل مع ، فأجاب: "نركز في تواصلنا مع جميع الافرقاء على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وهذا ما ننسّقه مع الشركاء وعلى رأسهم ".

Advertisement