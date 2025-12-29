حذر المنسّق العام لبيروت في " " محمد يموت في بيانٌ من "توجّهٍ يرمي إلى بيع أسهم في شركة" سوليدير"، معتبرًا أنّ" هذه الخطوة الخطيرة تشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق أبناء العاصمة وعلى الإرث الوطني للرئيس ".

و قال : " ان الرئيس الشهيد منح مدينة ، عبر بلديتها، أكثر من مليوني سهم في شركة سوليدير، وحذا حذوه في الحفاظ على هذه الأمانة ، ورفض التفريط بها أو المساس بحقوق المدينة وأهلها".

وأشار يموت إلى "أنّ الطرح القائم اليوم يقضي باستبدال أسهم بلدية بيروت بمبنى مدمّر في قلب العاصمة، ما يُعدّ، مسارًا مرفوضًا وغير مقبول، لما يحمله من مساسٍ مباشر بمصالح البيارتة وتاريخهم وحقوقهم".

ختم :" ان حقوق ليست سلعة تفاوضية ولا هي معروضة للبيع، و أمانة رفيق يجب أن تُصان وتُحفظ، لا أن تُهدَر تحت أي ذريعة".