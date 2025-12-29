حذر المنسّق العام لبيروت في "تيار المستقبل" محمد يموت في بيانٌ من "توجّهٍ يرمي إلى بيع أسهم بلدية بيروت في شركة" سوليدير"، معتبرًا أنّ" هذه الخطوة الخطيرة تشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق أبناء العاصمة وعلى الإرث الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري".
و قال : " ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري منح مدينة بيروت، عبر بلديتها، أكثر من مليوني سهم في شركة سوليدير، وحذا الرئيس سعد الحريري حذوه في الحفاظ على هذه الأمانة ، ورفض التفريط بها أو المساس بحقوق المدينة وأهلها".
وأشار يموت إلى "أنّ الطرح القائم اليوم يقضي باستبدال أسهم بلدية بيروت بمبنى مدمّر في قلب العاصمة، ما يُعدّ، مسارًا مرفوضًا وغير مقبول، لما يحمله من مساسٍ مباشر بمصالح البيارتة وتاريخهم وحقوقهم".
ختم :" ان حقوق أهل بيروت ليست سلعة تفاوضية ولا هي معروضة للبيع، و أمانة رفيق الحريري يجب أن تُصان وتُحفظ، لا أن تُهدَر تحت أي ذريعة".