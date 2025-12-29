حمادة: المطلوب العودة الى الدولة

اعتبر النائب مروان حمادة "أن الملف اللبناني لا يزال في المجهول بين الوضع الميداني وقمة فلوريدا اليوم والاجتماع السعودي الايراني أمس الذي قد يكون له تأثير على مجرى الأمور"، آملاً "أن تتضح الأمور أكثر مع بداية العام الجديد للانتقال الى الملف المالي والاستحقاق الانتخابي" .

ورأى في حديث إلى" صوت كل "، ان "كلام الامين العام ل" " الشيخ نعيم عن أن حصر السلاح هو تبرع للعدو، في غير مكانه، لأنه في الحقيقة تبرع للبنان وقد تأخر 25 عاماً لتسليم أو حصر السلاح بيد الدولة الذي لم يكن يوماً إلا مطلبا دستوريا تنفيذًا لاتفاق وعلى الشيخ قاسم الهدوء والنظر الى الامر في سبيل انقاذ لبنان".

وختم:" لم نطالب يوماً بسحب السلاح بالقوة لكن المطلوب العودة الى الدولة التي عليها فض الملف جنوباً، واستعادة الاراضي المحتلة وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات أما ماذا يسبق ما، ومن يسبق من فهو ما يجب أن يدرس بتمعن".