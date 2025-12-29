تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطاب قاسم على وقع التصعيد المحتمل: توازن دقيق على حافة العام الجديد

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
29-12-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1461258-639026083412209279.jpg
Doc-P-1461258-639026083412209279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لحظة قد تكون دقيقة، تتقاطع فيها التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية مع اقتراب العدّ العكسي لانتهاء ما وُصِفت بالمهلة الأميركية الإسرائيلية لبدء إجراءات ملموسة من أجل نزع سلاح "حزب الله"، تحت طائلة التصعيد الإسرائيلي "الحتمي"، جاء خطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، ليشكّل قراءة حزبية للمرحلة، ولكن أيضًا محاولة لضبط الإيقاع، على رغم  أنّ هوامش المناورة أمام الحزب بلغت حدّها الأدنى.

لم يحمل خطاب الشيخ نعيم قاسم، بنبرته الهادئة نسبيًا مقارنة بمحطات سابقة، إعلان مواجهة على رغم التهديدات المتواصلة بجولة قتال جديدة مطلع العام الجديد، ولا فتح باب تسويات وهو الذي تحفّظ سابقًا على التفاوض مع إسرائيل، بل سعى إلى تثبيت معادلة قائمة على إدارة المخاطر. فالحزب، الذي يراقب بدقة ما يجري جنوبًا، يدرك أن المشهد الإقليمي لم يستقر بعد، وأن أي قراءة متسرّعة قد تجرّه وتجرّ معه لبنان إلى مسار لا يملك أدوات التحكم به.

في هذا الإطار، برز حديث الشيخ قاسم عن حصرية السلاح حيث كرّر مقاربة لا ترفض النقاش بالمطلق، ولكنها تربطه بمصير الجبهة الجنوبية، باعتبار أنّ المطلوب الآن وقبل أي شيء آخر وقف العدوان الإسرائيلي المستمرّ على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به تل أبيب، وهو ما اختصره أساسًا بعبارة "لا تطلبوا منّا شيئًا بعد الآن"، في رسالة فُهِمت "ردًا ضمنيًا" على حديث رئيس الحكومة نواف سلام حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من "حصر السلاح".

الخطاب كرسالة مزدوجة

داخليًا، حاول الخطاب امتصاص الضغوط السياسية المتصاعدة حول دور الحزب وسلاحه، من دون تقديم تنازلات جوهرية. في هذا السياق، بدت الرسالة واضحة، وربما مكرّرة أيضًا، وعنوانها أنّ أي نقاش استراتيجي لا يمكن فصله عن الواقع الأمني، وبالتالي فمن غير الجائز فتحه فيما الجنوب تحت التهديد. بهذا المعنى، يسعى الحزب إلى تجميد الاشتباك السياسي الداخلي، أو على الأقل منع انفجاره، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية.

خارجيًا، حمل الخطاب رسائل تبدو "محسوبة" إلى إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة، وإن كانت تتموضع "على الحافة"، إن جاز التعبير، بين محاولة الردع وإدارة المخاطر. فالتأكيد على حق الدفاع، وربط أي مسار سياسي بوقف الاعتداءات، يشكّل محاولة لكسر المعادلة التي ثبّتتها إسرائيل طوال العام المنصرم، حين حوّلت اتفاق وقف إطلاق النار، إلى حرب أحادية على لبنان، بموجب ما سمّته بـ "حرية الحركة"، ما جعل لبنان ساحة مفتوحة أمامها.

وما يلفت في الخطاب، هو غياب لغة التهديد المباشر أو التصعيد اللفظي العالي السقف، على رغم أنه يأتي عشية انقضاء مهلة يقال إنّ التصعيد بعدها سيكون "حتميًا". فالحزب يريد، على ما يبدو، إبقاء مساحة مناورة تسمح له بالتكيّف مع مسارات متعددة، سواء اتجهت الأمور نحو احتواء نسبي أو نحو تصعيد محدود، ولعلّ ذلك يعود في المقام الأول إلى أن الحزب قد يكون حريصًا على تجنّب حرب واسعة، يعتقد كثيرون أنّه ليس جاهزًا بعد لخوضها.

الجنوب بين الترقّب وإدارة المخاطر

ميدانيًا، لا يمكن فصل الخطاب عن واقع الجنوب الذي يعيش حالة "اللا حرب واللا سلم"، وسط "سخونة" تتفاوت مستوياتها بين يوم وآخر، بلا معايير واضحة. فالاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بوتيرة متفاوتة، على رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك التهديدات بالعودة إلى الحرب مطلع العام الجديد، علمًا أنّ هناك من يرى أنّ الحرب قائمة أساسًا، وأنّ لا مصلحة لإسرائيل بتغيير نمطها طالما أنها تفعل ما تشاء، وتغتال من تشاء، وحيثما تشاء.

هذا الواقع يضع لبنان أمام معادلة شديدة التعقيد. فالدولة، الغائبة عن التأثير الفعلي في القرار الميداني، تحاول إدارة المخاطر بأدوات ديبلوماسية محدودة، وخصوصًا من خلال قناة اجتماعات "الميكانيزم" بعد التغييرات التي طرأت عليها، ولكن في ظل غياب أي ضمانات دولية واضحة تمنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع. أما الحزب، فيتحرّك ضمن هامش ضيّق، يسعى من خلاله إلى منع فرض وقائع جديدة عليه، من دون دفع الأمور إلى نقطة اللاعودة.

القلق الأساسي يتمحور حول ما قد تحمله الأسابيع الأولى من العام الجديد. فإسرائيل قد تجد في الجبهة اللبنانية ورقة ضغط أو متنفسًا سياسيًا، فيما يبقى لبنان الحلقة الأضعف، العاجز عن تحمّل كلفة أي مغامرة عسكرية واسعة. ومن هنا، يمكن قراءة خطاب قاسم كمحاولة واضحة لكسب الوقت، أي لا تصعيد ولا تهدئة شاملة، بل تثبيت توازن هش في انتظار اتضاح المشهد. فالحزب يدرك أن قرار الحرب ليس لبنانيًا صرفًا، لكنه يعلم أن كلفتها ستكون لبنانية أولًا وأخيرًا.

في الخلاصة، لا يؤسس خطاب الشيخ نعيم قاسم لمرحلة جديدة بقدر ما يعكس إدارة دقيقة لمرحلة قائمة. هو خطاب انتظار أكثر مما هو خطاب حسم، في لحظة إقليمية مفتوحة على كل الاحتمالات. وبين جنوب يغلي على نار هادئة وداخل مأزوم سياسيًا واقتصاديًا، يبدو لبنان وكأنه يحاول عبور الأيام المقبلة بأقل الخسائر الممكنة، ريثما تتضح صورة العام الجديد.. إن كانت تحمل انفراجًا، أم مواجهة مؤجّلة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
خطاب قاسم: لا تنازلات شمال نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم: تثبيت السقف الدفاعي قبل اتّساع المسار التفاوضي
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم: رسالة متشددة ورسالتان إيجابيتان
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2025-12-29
Lebanon24
13:00 | 2025-12-29
Lebanon24
12:57 | 2025-12-29
Lebanon24
12:17 | 2025-12-29
Lebanon24
12:13 | 2025-12-29
Lebanon24
12:07 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24