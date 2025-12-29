اتحاد الوفاء لنقابات العمال: لإعطاء أولوية لإعادة الإعمار

أكد اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين أن الواقعين الاجتماعي والاقتصادي في يفرضان على الحكومة منح أولوية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان ، وحماية العمال والمنتجين وحقوقهم الأساسية في الحياة والعمل، منتقدًا ما وصفه بـ"تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها المتعلقة بالإعمار"، رغم تقديره لقرار إعفاء المباني المتضررة من الرسوم والغرامات.



وأشار الاتحاد إلى أن شريحة واسعة من اللبنانيين ما تزال بعيدة عن منازلها المدمرة مع اقتراب نهاية عام 2025، داعيًا الحكومة إلى تحرك عاجل لإطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة في الجنوب والضاحية والبقاع وسائر المناطق المتضررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال الذين يُستهدفون يوميًا.



وفي الشأن الاجتماعي، رحّب الاتحاد باجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل، مجددًا التأكيد أن تحسين الأجور وربطها بكلفة المعيشة في القطاع الخاص هو حق أساسي للعمال وضرورة وطنية، خصوصًا مع استمرار حول رواتب موظفي القطاع العام.



وطالب الاتحاد بإقرار زيادات فعلية على الأجور وتأمين بيئات عمل آمنة وصحية وضمان العدالة في تعويضات المتقاعدين، إضافة إلى توفير رعاية صحية وتعليم وضمان اجتماعي شامل، والإسراع في تفعيل مجالس العمل التحكيمية وإنجاز الملفات المتراكمة.



كما دعا الاتحاد إلى وحدة نقابية جامعة في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، معتبرًا أن النضال النقابي الموحّد هو السبيل الأنجع للدفاع عن الحقوق في مواجهة الإهمال والاستغلال، وإعادة التوازن في معركة الحقوق الاجتماعية.



وفي الشأن الزراعي، شدد ضرورة شمول المزارعين بالحماية القانونية والضمان الصحي، ورحّب بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار، وبجهود في دعم الأمن الغذائي والثروة السمكية.



وعلى الصعيد المالي، اعتبر الاتحاد أن تحركات المودعين الرافضة لقانون الفجوة المالية تعكس عمق الظلم الواقع عليهم، محذرًا من أي تسويات تُهدر الحقوق، ومؤكدًا أن أي معالجة يجب أن تبدأ بمحاسبة المتسببين بالانهيار واسترداد الأموال العامة والخاصة.



كما توقف الاتحاد عند احتجاجات أصحاب الشاحنات المبرّدة، معتبرًا أنها مؤشر على سوء الأداء الإداري وضرورة إيجاد حلول قانونية دائمة.



ودوليًا، أعلن الاتحاد تضامنه مع نقابات أميركا اللاتينية في مواجهة الأميركية على فنزويلا، وأشاد بمواقف نقابية أميركية مناهضة للحروب، كما أشار إلى نجاحات اقتصادية في رغم العقوبات.



وختم اتحاد الوفاء بالتأكيد على التزامه بخيار والدفاع عن حقوق العمال والمزارعين والموظفين والمتقاعدين، مجددًا الدعوة إلى وحدة نقابية لحماية الإنتاج الوطني ومواجهة الفساد والحصار، معتبرًا أن معركة الحقوق اليوم هي معركة كرامة وسيادة وعدالة.

Advertisement