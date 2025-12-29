مذكرة تفاهم بين لبنان ومصر لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، في حضور سفير مصر العربية لدى علاء موسى.

وخلال اللقاء، جرى البحث في الاوضاع العامة وعلاقات التعاون بين لبنان ومصر في مختلف المجالات، إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية لتلبية لبنان احتياجاته من الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.



واستقبل لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مع وفد من ضباط قيادة قوى الامن الداخلي في زيارة تهنئة لمناسبة الاعياد المجيدة وحلول العام الجديد.