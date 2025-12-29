مكي بحث والسفير الأميركي تحديات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار

استقبل لشؤون فادي مكي في مكتبه في الوزارة، سفير الأميركية في ميشال ، برفقة الملحقة السياسية السيدة كاريل توما والمستشارة السياسية السيدة جيسي ساڤو.



وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة الراهنة، ولا سيّما التحديات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. كما تناول اللقاء أهمية دور في مواكبة هذه المرحلة، من خلال تعزيز فعالية المؤسسات، وتحسين آليات العمل والتنسيق، بما ينعكس إيجاباً على جودة واستمراريتها، في إطار جهود إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030.



