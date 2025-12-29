مُخابرات الجيش أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود... إليكم ما كان يقوم به

أفادت مندوبة " "، أنّ مخابرات الجيش، أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود عند مفرق بلدة كفرقاهل، أثناء قيامه بترويج عملة مزوّرة من فئة 100 دولار أميركيّ.

