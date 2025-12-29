تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في المتن.. أمن الدولة توقف شخصين بتهمة تزوير سندات ملكية وانتحال صفة محامٍ

Lebanon 24
29-12-2025 | 07:18
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
 
متابعةً لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال سند تمليك مزوّر في عملية بيع عقار في منطقة ذوق الخراب – قضاء المتن، أوقفت دورية من قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات المدعو (ز. ف.) لانتحاله صفة محامٍ، وتورّطه بتزوير سندات ملكية وقرارات صادرة عن محكمة جزاء المتن. كما تبيّن إقدامه على بيع شقة سكنية في منطقة الفنار، مستخدمًا قرارات قضائية ووكالة بيع مزوّرة. خلال التحقيق، اعترف الموقوف بتزوير سندات الملكية وقرارات المحكمة، إضافةً إلى بيعه العقار نفسه لأكثر من شخص، كما جرى توقيف المدعو (أ. خ.) بجرم استعمال مزوّر، وتبيّن أن الموقوفَين مطلوبان بمذكرات توقيف عدة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً لإشارة القضاء المختص".
المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

الإدارة العامة

قسم الإعلام

أمن الدولة

قضاء المتن

مديرية ال

القضاء ا

