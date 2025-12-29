في المتن.. أمن الدولة توقف شخصين بتهمة تزوير سندات ملكية وانتحال صفة محامٍ

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً لجهود لأمن الدولة في مكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال سند تمليك مزوّر في عملية بيع عقار في منطقة ذوق الخراب – ، أوقفت دورية من قسم أمن والمؤسسات المدعو (ز. ف.) لانتحاله صفة محامٍ، وتورّطه بتزوير سندات ملكية وقرارات صادرة عن محكمة جزاء المتن. كما تبيّن إقدامه على بيع شقة سكنية في منطقة ، مستخدمًا قرارات قضائية ووكالة بيع مزوّرة. خلال التحقيق، اعترف الموقوف بتزوير سندات الملكية وقرارات المحكمة، إضافةً إلى بيعه العقار نفسه لأكثر من شخص، كما جرى توقيف المدعو (أ. خ.) بجرم استعمال مزوّر، وتبيّن أن الموقوفَين مطلوبان بمذكرات توقيف عدة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهما، بناءً لإشارة المختص".