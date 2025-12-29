عن سلاح "حزب الله" ولبنان... ماذا قال زعيم حزب إسرائيليّ؟

قال زعيم حزب " الإسرائيليّ" ، إنّ " لم ينزع سلاحه بعد".

وأضاف غانتس: "لا يوجد أيّ تقدم في التطبيع مع ، رغم مرور عام على الضربة التي وجهناها لـ"حزب الله".

واعتبر أنّ " تُعيد تسليح نفسها"، وتابع: "يجب أنّ نعمل ضدّها مرة أخرى".