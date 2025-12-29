في عيد الميلاد... قوى الأمن تكشف ما قام به سوريان في بلدة جدرا

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:



في السّاعة الواحدة من فجر تاريخ 25-12-2 2025، ادعى لدى مخفر السعديات التابع لفصيلة الدّامور في وحدة الدّرك الإقليمي المدعو (ع. ب. من مواليد عام 1969، لبناني) ضد مجهول، بجرم سرقة أدوات كهربائية من داخل مستودع عائد له في بلدة جدرا، وقدّر قيمتها بحوالي /80/ ألف دولارًا أميركيًا.



على الفور، باشرت الفصيلة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية السارقين وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة وبأقل من ساعة، حامت الشبهات حول ناطور المبنى الذي يوجد فيه المستودع، فتم الإطباق عليه وتوقيفه في محلة ، وهو المدعو ع. م. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية).



بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة بالاشتراك مع (ع. ج. من مواليد عام 2000، سوري الجنسية)، حيث قامت قوة من الفصيلة باستدراج الأخير وتوقيفه في محلة الجميلية- ، وضبطت بحوزته المسروقات كافّة، وهي عبارة عن /146/ صندوقًا من الأدوات الكهربائية من أنواع مختلفة، حمولة آليّتي بيك آب



أعيدت المضبوطات إلى صاحبها، وأودع الموقوفَان المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة المختص.

