لجنة المال تستعد لإنهاء مشروع الموازنة قبل منتصف كانون الثاني

عقدت والموازنة جلسة برئاسة وحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب: ، عون، ميشال ، جميل السيد، أمين شري، حسن فضل الله، البزري، حيدر ناصر، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، مارك ضو، حليمة قعقور، غازي زعيتر، هاشم، أيوب حميد، أشرف بيضون، سيزار أبي خليل وفريد البستاني.



كما حضر للمالية معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي، المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الإجتماعي محمد كركي، المدير العام لوزارة العمل بالتكليف مارلين عطالله، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام برباري.



وعقب الجلسة قال كنعان: "أقرّت موازنة والمساهمة بصندوق الضمان الاجتماعي وحصل نقاش حول الخدمات التي يقدمها الضمان والتعرفة المعتمدة ونسب التغطية التي يتحمّلها من من كلفة الاستشفاء بعد انهيار سعر الصرف والمراحل الصعبة التي مررنا بها".

وأضاف: "وحصل تفاهم مع وزارة العمل ومع المدير العام للصندوق على متابعة الموضوع من الآن وحتى اقرار الموازنة قبل نهاية شهر كانون الثاني، لإعادة الخدمات والنسب والتعرفة قدر الامكان الى الحجم المقبول".



واشار كنعان الى "طلب وزير الثقافة الموجود خارج تأجيل مناقشة موازنته الى حين حضوره ووافقنا على ذلك على أن يتم ادراجها للنقاش ببداية السنة الجديدة".



وقال: "سنكون بالعام الطالع، بعد الأعياد، أعادها الله بالخير على لبنان واللبنانيين، أمام برنامج مكثف قبل الظهر وبعده لإنهاء مشروع الموازنة قبل منتصف كانون الثاني لتناقشها قبل نهاية كانون الثاني".