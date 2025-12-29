انهيار صخور يغلق طريق تنورين ويهدد سلامة السائقين

تسببت العواصف والأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بانهيار صخور على طريق عند مفترق بلدة بساتين العصي، ما أدى إلى إغلاق جزء من الطريق صعودًا وخلق خطر على السيارات والسائقين المتجهين نحو المنطقة الجردية.



وأجرى رؤساء بلديات المنطقة اتصالاتهم برئيس اتحاد بلديات روجيه ، الذي وعد بتأمين الآليات اللازمة لإزالة الردميات ورفع الصخور .

Advertisement