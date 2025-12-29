باسيل: حقوق اللبنانيين في الخارج خط أحمر ولن نقبل أي إلغاء

أكد ، خلال الإغترابية (LDE) بعنوان "مهما تفرقنا.. بيجمعنا"، على أهمية حماية حقوق اللبنانيين المنتشرين في الخارج وتعزيز تواصلهم مع وطنهم، مشدداً على أن هذه الحقوق تشمل التصويت من الخارج، والتمثيل المباشر، والترشح من الخارج.



وأشار إلى أن أي إلغاء لهذه الحقوق يُعد "جريمة استراتيجية بحق لبنان"، محملاً المسؤولية للكنيسة والقوى السياسية والحكومة والمجلس النيابي عن أي تقاعس أو تجاوز. وأكد أن لبنان يجب أن يظل "رسالة حرية وتنوع"، مشدداً على أن تضافر جهود الداخل مع الخارج يولد وطناً أقوى يمتد حدوده إلى كافة دول العالم التي يتواجد فيها اللبنانيون.



وأوضح باسيل أن الانتشار اللبناني ليس مجرد جاليات موزعة حول العالم، بل يشكل طاقة استراتيجية للدولة اللبنانية في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، داعياً إلى تبني سياسات تشجع المشاركة الفعالة للمنتشرين، بما في ذلك إنشاء مجلس وطني للانتشار ومنحهم امتيازات خاصة، وإطلاق برامج ثقافية وتعليمية مثل مدارس اللغة وإدراج مواضيع عن الانتشار في المناهج التعليمية.



كما أشار إلى مبادرات سابقة أطلقها خلال توليه ، من بينها قوانين لاستعادة الجنسية اللبنانية، وتفعيل منصات إلكترونية للتواصل بين المنتشرين ودولتهم، وإنشاء صناديق استثمارية خاصة بالمنتشرين، وإطلاق مشاريع اقتصادية وثقافية، مؤكداً أن هذه الجهود لم تكن ظرفية بل تأسيسية لتعزيز دور اللبنانيين في الخارج كمكون أساسي في صمود ونهوض لبنان.



وختم باسيل قائلاً: "مهما افترقنا... لبنان بيجمعنا"، مؤكداً أن الانتشار اللبناني يشكل رافعة حقيقية لوجود الدولة واستقرارها وتنميتها.

Advertisement