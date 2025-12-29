تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير المالية يؤكد دعم الجامعة اللبنانية وضمان استمراريتها

Lebanon 24
29-12-2025 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1461324-639026193158934761.webp
Doc-P-1461324-639026193158934761.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير المالية ياسين جابر حرصه على دعم الجامعة اللبنانية وتطويرها وضمان استمراريتها كمؤسسة وطنية جامعة، لا تقتصر مهمتها على تخريج الكفاءات العلمية وتوفير تكافؤ الفرص في التعليم العالي لجميع شرائح المجتمع، بل تشكّل أيضاً مساحة للتلاقي الفكري والحوار والانفتاح للجيل الشاب، بما يبعده عن التأثر بالمواقف والسياسات المتناقضة، ويعزز وعيه بالقيم المشتركة والتفاعل الإيجابي البناء.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، بحضور رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يحيى الربيع ورئيس مجلس المندوبين للاساتذة الدكتور دانييل القطريب، حيث شدد الوزير جابر على أهمية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على المستوى العلمي للجامعة وضمان حياة كريمة لكادرها التعليمي والإداري، لتعزيز دورها كجامعة رائدة على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي في لبنان.

وخلال اللقاء، تم عرض شامل لأوضاع الجامعة واحتياجاتها وسبل تأمينها، حيث شكر بدران الوزير جابر على اهتمامه بأوضاع الجامعة ومطالب أساتذتها، واصفاً الاجتماع بـ"الإيجابي والمثمر". وأوضح أن النقاش انقسم إلى جزأين، الأول تركز على الراتبين الإضافيين والمساعدة لصندوق التعاضد، حيث وعد الوزير بدراسة الحلول لهما، والجزء الثاني تناول شؤون الجامعة المالية بمختلف جوانبها.

كما استقبل الوزير جابر السفير الكندي في لبنان غريغوري جاليغان، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مشيراً إلى الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، وبشكل خاص وزارة المالية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية معلّق ولا حسم ماليا واداريا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني: هدفنا حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية الصناديق التعاضدية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: نقف مع الدولة اللبنانية لإعادة البناء وضمان حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين وزير المالية والوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز دعم لبنان الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

وزارة المالية

وزير المالية

الثنائي

القطري

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2025-12-29
Lebanon24
13:00 | 2025-12-29
Lebanon24
12:57 | 2025-12-29
Lebanon24
12:30 | 2025-12-29
Lebanon24
12:17 | 2025-12-29
Lebanon24
12:13 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24