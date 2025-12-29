وزير المالية يؤكد دعم الجامعة اللبنانية وضمان استمراريتها

أكد ياسين جابر حرصه على دعم وتطويرها وضمان استمراريتها كمؤسسة وطنية جامعة، لا تقتصر مهمتها على تخريج الكفاءات العلمية وتوفير تكافؤ الفرص في التعليم العالي لجميع شرائح المجتمع، بل تشكّل أيضاً مساحة للتلاقي الفكري والحوار والانفتاح للجيل الشاب، بما يبعده عن التأثر بالمواقف والسياسات المتناقضة، ويعزز وعيه بالقيم المشتركة والتفاعل الإيجابي البناء.



جاء ذلك خلال استقباله رئيس الجامعة بسام بدران، بحضور رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور يحيى الربيع ورئيس مجلس المندوبين للاساتذة الدكتور دانييل القطريب، حيث شدد الوزير جابر على أهمية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على المستوى العلمي للجامعة وضمان حياة كريمة لكادرها التعليمي والإداري، لتعزيز دورها كجامعة رائدة على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي في .



وخلال اللقاء، تم عرض شامل لأوضاع الجامعة واحتياجاتها وسبل تأمينها، حيث شكر بدران الوزير جابر على اهتمامه بأوضاع الجامعة ومطالب أساتذتها، واصفاً الاجتماع بـ"الإيجابي والمثمر". وأوضح أن انقسم إلى جزأين، الأول تركز على الراتبين الإضافيين والمساعدة لصندوق التعاضد، حيث وعد الوزير بدراسة الحلول لهما، والجزء الثاني تناول شؤون الجامعة المالية بمختلف جوانبها.



كما استقبل الوزير جابر السفير الكندي في لبنان غريغوري جاليغان، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، مشيراً إلى الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، وبشكل خاص .

